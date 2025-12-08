Dove vedere Palermo-Sampdoria in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Lo spettacolo della Serie B entra sempre più nel vivo, con un’altra giornata di campionato – la sedicesima – prova a prendere ufficialmente il via.

A inaugurare questa giornata sarà l’anticipo del venerdì sera tra Palermo e Sampdoria, due squadre in cerca di punti seppur per motivi diversi. La squadra allenata da Pippo Inzaghi vuole rimanere aggrappata al gruppetto di testa, la Sampdoria invece è chiamata a vincere per allontanarsi dalle zone roventi della classifica.

Un match tutto da vivere che promette goal, emozioni e tanto spettacolo tra due grandi squadre – per storia e blasone – del nostro calcio.

Su GOAL tutte le info di Palermo-Sampdoria, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Come guardare Palermo-Sampdoria in diretta? Canale TV e diretta streaming

La sfida di Serie B tra Palermo e Sampdoria sarà visibile in diretta su DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e device come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Sarà possibile inoltre seguire l'incontro anche in diretta streaming: per farlo sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra specifica dell’evento. Palermo-Sampdoria sarà trasmessa in streaming anche da LaBChannel, canale della Lega visibile - previo abbonamento - su Amazon Prime Video e anche sull'app di OneFootball TV.

Come guardare ovunque con una VPN

Palermo-Sampdoria: ora di inizio

Serie B - Serie B Stadio Renzo Barbera

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Palermo-Sampdoria, gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, si disputa venerdì 12 dicembre allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 20:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Palermo - Sampdoria Probabile formazione Panchina Allenatore F. Inzaghi Probabile formazione Panchina Allenatore A. Gregucci

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Notizie sul Palermo

Dopo aver battuto l’Empoli in trasferta per 3-1, il Palermo cerca un successo interno. Inzaghi al momento può contare su tutta la rosa a sua disposizione e potrà dunque scegliere l’undici che ritiene migliore anche in base all’avversario.

Notizie sulla Sampdoria

La formazione blucerchiata si presenta al match rinfrancata dall'ultimo successo in campionato contro la Carrarese per 3-2. Nessuna particolare notizia di formazione al momento, con il tecnico della Sampdoria che sfrutterà questi giorni di lavoro per provare a individuare gli uomini e la strategia migliore per avere la meglio sul Palermo.

Forma

Il Palermo ha battuto l'Empoli nell'ultimo turno di campionato: si tratta del secondo successo consecutivo per i rosanero, che attualmente occupano la zona playoff con 26 punti ottenuti.

Vittoria nell'ultima giornata di Serie B anche per la Sampdoria: la seconda nelle ultime tre giornate. I blucerchiati sono ancora nelle zone basse della classifica con 13 punti e cercano continuità per rilanciarsi.

Partite tra le due squadre

Sono 73 complessivamente i precedenti tra Palermo e Sampdoria: il bilancio è in sostanziale equilibrio con 23 vittoria del Palermo, 28 pareggi e 22 successi dei blucerchiati.

Classifica

Nel campionato di Serie B il Palermo è attualmente terzo con 26 punti, la Sampdoria invece è terzultima con 13 punti.