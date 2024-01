Dove vedere Palermo-Modena, Sky DAZN o NOW? Canale TV, diretta streaming e formazioni

This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Ambizioni Playoff al Barbera: Palermo-Modena vale un pezzo di stagione. Tutto sul match, dalle formazioni a dove guardarlo in TV e streaming. PALERMO-MODENA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING Pochi punti tra loro, ma lo stesso obiettivo: un posto in zona Playoff, per potersi giocare al meglio le chance promozione: Palermo-Modena è anche questo. I rosanero di Corini sono reduci da una battuta d'arresto contro il Cittadella: un 2-0 che ha frenato la corsa in classifica del Palermo, settimo alla vigilia del ventunesimo turno di Serie B. I canarini di Bianco, invece, hanno perso contro il Brescia in casa, mostrano uno stato di forma da rivedere: l'ultima vittoria risale a inizio dicembre. In questa pagina troverete tutte le informazioni utili per seguire al meglio Palermo-Modena: le formazioni ufficiali e dove guardare la partita in TV e streaming. ORARIO PALERMO-MODENA Palermo-Modena andrà in scena sabato 20 gennaio 2024 allo stadio "Renzo Barbera" ("La Favorita") di Palermo: fischio d'inizio alle ore 16:15. DOVE GUARDARE PALERMO-MODENA IN TV E STREAMING PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-MODENA PROBABILE FORMAZIONE PALERMO PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco.



PROBABILE FORMAZIONE MODENA MODENA (4-3-1-2): Gagno: Oukhadda, Zaro, Cauz, Cotali; Battistella, Gerli, Duca; Tremolada; Strizzolo, Falcinelli. PALERMO-MODENA: I PRECEDENTI Negli ultimi 5 incontri tra Palermo e Modena bilancio favorevole per i rosanero: 3 vittorie del Palermo, un pareggio e una vittoria del Modena. All'andata 0-2 per la formazione di Corini firmato Henderson e Mancuso: l'ultimo successo del Modena in campionato contro il Palermo risale alla stagione 2001/02, in Serie B.