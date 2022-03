Secondo in classifica e con la possibilità di concentrarsi unicamente sul campionato, il Napoli ospita l'Udinese al Diego Armando Maradona. Ennesima sfida cruciale per gli uomini di Luciano Spalletti, concretamente in lotta per lo Scudetto e ripresisi grazie al 2-1 di Verona dalla bruciante sconfitta nello scontro diretto contro i rossoneri.

Di fronte al Napoli c'è un'Udinese che a sua volta sta vivendo un buon momento di forma: nello scorso weekend, solo un calcio di rigore segnato da Pellegrini al quarto minuto di recupero ha impedito alla formazione di Gabriele Cioffi di conquistare l'intera posta in palio contro la Roma. In generale, l'ultima sconfitta dei friulani risale a più di un mese fa, 0-4 al Bentegodi contro il Verona.

0-4 è anche il risultato scaturito nella gara d'andata giocata da Udinese e Napoli alla Dacia Arena: in quell'occasione - era il 20 settembre 2021 - andarono a segno Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-UDINESE

Napoli-Udinese, gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A, si giocherà nel pomeriggio di sabato 19 marzo 2022: il calcio d'inizio del match del Diego Armando Maradona è stato fissato per le ore 15.00.

DOVE VEDERE NAPOLI-UDINESE IN TV E STREAMING

Napoli-Udinese sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A. La gara sarà visibile per gli abbonati scaricando l'app su una smart tv, ma anche su un Android tv, in quest'ultimo caso utilizzando dispositivi come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

Sarà possibile vedere Napoli-Udinese anche in diretta streaming, sempre su DAZN e sempre per gli abbonati: in questo caso sarà sufficiente scaricare l'app su un pc, smartphone o tablet oppure collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-UDINESE

Il principale dubbio di formazione nel Napoli riguarda il centrocampo: probabile il rientro dal primo minuto di Zielinski tra le linee, da capire chi tra Anguissa e Lobotka gli farà posto. Pronto a tornare titolare anche Insigne, inizialmente in panchina a Verona. Solita difesa davanti a Ospina, intoccabile anche Osimhen nel ruolo di centravanti.

Udinese con il consueto 3-5-2 e il dubbio Perez, uscito acciaccato dalla sfida contro la Roma: Zeegelaar più di Benkovic per rimpiazzarlo. Walace torna dalla squalifica e va a sistemarsi nella posizione di regista al posto di Jajalo. Davanti Deulofeu con Beto, nonostante il digiuno offensivo del portoghese stia perdurando ormai da più di due mesi.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becão, Pablo Marí, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. All. Cioffi