Champions League
team-logoNapoli
Diego Armando Maradona
team-logoQarabag FK
Vittorio Rotondaro

Dove vedere Napoli-Qarabag in diretta TV e streaming?

Il Napoli ospita il Qarabag nella quinta giornata della League Phase di Champions League: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Napoli pronto a rituffarsi nel contesto della Champions League: la quinta giornata della League Phase vede i campioni d'Italia impegnati al 'Maradona' contro il Qarabag.

McTominay e compagni costretti a fare risultato per migliorare una classifica che al momento piange: appena quattro i punti all'attivo, tre in meno rispetto agli azeri che, dopo aver vinto le prime due gare, hanno conquistato un pareggio nelle ultime due.

Dove vedere Napoli-Qarabag in diretta: canale tv e streaming

Sky

NOW

Napoli-Qarabag sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky: i canali di riferimento per gli appassionati che vorranno seguire il match del 'Maradona' saranno Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (253). 

Come di consueto, sarà possibile seguire la sfida anche in diretta streaming: gli abbonati Sky potranno farlo utilizzando il servizio SkyGo, ma c’è anche l’opzione NOW, sia attraverso sito che app, ancora una volta in abbonamento. 

Chi presenterà e racconterà Napoli-Qarabag:

  • Telecronista e seconda voce: da annunciare

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Napoli-Qarabag: data e orario del fischio d'inizio

Champions League - Champions League
Diego Armando Maradona

Napoli-Qarabag: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Formazioni Napoli - Qarabag FK

NapoliHome team crest

3-4-2-1

Formazione

4-2-3-1

Home team crestQRB
32
V. Milinkovic-Savic
4
A. Buongiorno
13
A. Rrahmani
31
S. Beukema
70
N. Lang
22
G. Di Lorenzo
8
S. McTominay
17
M. Olivera
7
David Neres
68
S. Lobotka
19
R. Hoejlund
99
M. Kochalski
81
K. Medina
13
B. Mustafazade
2
M. Silva
44
E. Jafarquliyev
8
M. Jankovic
15
L. Andrade
35
P. Bicalho
10
A. Zoubir
11
E. Addai
17
Camilo Duran

4-2-3-1

QRBAway team crest

Panchina

Allenatore

  • A. Conte

Panchina

Allenatore

  • Q. Qurbanov

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Come stanno Napoli e Qarabag

Ritorno al successo per il Napoli nell'anticipo del sabato: Neres e Lang a segno nel 3-1 contro l'Atalanta, in goal con Scamacca. I tre punti mancavano da fine ottobre, dal blitz di Lecce firmato Anguissa.

Qarabag capolista nel campionato azero: tre punti di vantaggio (nonostante una gara disputata in meno) su Zira e Turan dopo il trionfo (2-4) in casa del Sumqayit.

Ultimi risultati

Goal segnato (subito)
4/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Goal segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Precedenti

Classifica

