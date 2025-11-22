Dove vedere Napoli-Qarabag in diretta TV e streaming?

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Napoli pronto a rituffarsi nel contesto della Champions League: la quinta giornata della League Phase vede i campioni d'Italia impegnati al 'Maradona' contro il Qarabag.

McTominay e compagni costretti a fare risultato per migliorare una classifica che al momento piange: appena quattro i punti all'attivo, tre in meno rispetto agli azeri che, dopo aver vinto le prime due gare, hanno conquistato un pareggio nelle ultime due.

Dove vedere Napoli-Qarabag in diretta: canale tv e streaming

Napoli-Qarabag sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky: i canali di riferimento per gli appassionati che vorranno seguire il match del 'Maradona' saranno Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (253).

Come di consueto, sarà possibile seguire la sfida anche in diretta streaming: gli abbonati Sky potranno farlo utilizzando il servizio SkyGo, ma c’è anche l’opzione NOW, sia attraverso sito che app, ancora una volta in abbonamento.

Come guardare ovunque con una VPN

Napoli-Qarabag: data e orario del fischio d'inizio

Champions League - Champions League Diego Armando Maradona

Ritorno al successo per il Napoli nell'anticipo del sabato: Neres e Lang a segno nel 3-1 contro l'Atalanta, in goal con Scamacca. I tre punti mancavano da fine ottobre, dal blitz di Lecce firmato Anguissa.

Qarabag capolista nel campionato azero: tre punti di vantaggio (nonostante una gara disputata in meno) su Zira e Turan dopo il trionfo (2-4) in casa del Sumqayit.

