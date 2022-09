Dove vedere Napoli-Liverpool in tv e streaming

Debutto europeo stagionale per il Napoli che ospita il Liverpool: tutto sul match, dalle formazioni a dove vedere la gara in diretta tv e streaming.

Il Napoli archivia momentaneamente il campionato con il sorriso per il successo contro la Lazio e ritorna ad ascoltare l'inno della Champions League, ospitando al 'Maradona' il Liverpool.

Gli azzurri di Luciano Spalletti sono ancora imbattuti in Serie A e reduci dall'1-2 in rimonta all'Olimpico firmato Kim Min-Jae e Kvicha Kvaratskhelia.

Per il Liverpool avvio molto complesso in Premier League: dopo la sconfitta per 2-1 contro il Manchester United i Reds si sono ripresi vincendo contro il Bournemouth (il famoso 9-0) e contro il Newcastle, pareggiando il Derby del Merseyside nell'ultimo turno contro l'Everton per 0-0.

Nella passata stagione il Liverpool com'è noto è arrivato in finale contro il Real Madrid, perdendo per una rete di Vinicius nella ripresa.

L'ultimo confronto tra gli azzurri e i Reds è datato 27novembre 2019, quando il Napoli ha pareggiato ad Anfield per 1-1 con le reti di Mertens e Lovric: l'andata di quella sfida valida per la fase a gironi, all'allora San Paolo, era, anche in quel caso, valevole per la prima giornata ed è stata decisa da Mertens e Llorente per il 2-0 finale.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-LIVERPOOL

La partita tra Napoli e Liverpool verrà disputata allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli: il fischio finale è fissato per le ore 21:00.

DOVE VEDERE NAPOLI-LIVERPOOL IN DIRETTA TV E STREAMING

La gara tra Napoli e Liverpool sarà un'esclusiva di Amazon, che la trasmetterà su Amazon Prime Video: per poterla seguire in diretta TV sarà necessario scaricare sulle moderne Smart TV o sulle console di videogiochi l'app di Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video trasmetterà Napoli-Liverpool anche in diretta streaming o sull'app scaricabile sui dispositivi mobili o sul sito della piattaforma, dopo aver attivato l'abbonamento ad Amazon Prime.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Non è ancora stata resa nota la coppia dei telecronisti che racconterà Napoli-Liverpool su Amazon Prime Video.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LIVERPOOL

Spalletti che deve fare a meno di Lozano, dopo la fortissima botta ricevuta contro la Lazio: per il resto formazione confermata in blocco, con Mario Rui sulla sinistra, Zielinski in mediana e tridente con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Klopp in emergenza soprattutto a centrocampo: fuori Thiago, Keita, Henderson e Oxlade-Chamberlain, potrebbe riconfermare Elliot, Fabinho e schierare Milner, visto che Carvalho si è fatto male contro l'Everton. In difesa Robertson torna dal primo minuto: tridente con Salah, Nunez e Luis Diaz.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Luis Diaz.