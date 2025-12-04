Dove vedere Napoli-Juventus in diretta tv e streaming?

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

L'attrazione principale della quattordicesima giornata di Serie A, è senza dubbio l'incrocio tra Napoli e Juventus.

Il grande ex Luciano Spalletti, protagonista nel 2022/2023 grazie alla vittoria di uno Scudetto che all'ombra del Vesuvio mancava da ben 33 anni, torna per la prima volta in carriera allo stadio Diego Armando Maradona da avversario dopo essere stato seduto per 2 stagioni sulla panchina azzurra.

La reunion tra il tecnico e la squadra di Conte mette in palio punti pesantissimi nella lotta al vertice, coi bianconeri chiamati a non sbagliare per avvicinarsi al treno di testa ed evitare passi falsi per non perdere contatto dai campioni d'Italia, dal Milan, dall'Inter e dalla Roma.

Di seguito tutte le info su Napoli-Juve, comprese quelle riguardanti il canale tv della partita e dove poterla vedere in diretta streaming.

Come guardare Napoli-Juventus in diretta? Canale TV e diretta streaming

Napoli-Juventus sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vedere Napoli-Juve in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

La partita del Maradona, in diretta streaming, sarà invece disponibile sia sul sito di DAZN che scaricando l'app su dispositivi mobili.

Come guardare ovunque con una VPN

Napoli-Juventus: ora di inizio

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Napoli-Juventus si gioca domenica 7 dicembre 2025, con calcio d'inizio previsto alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Napoli - Juventus Probabile formazione Panchina Allenatore A. Conte Probabile formazione Panchina Allenatore L. Spalletti

Notizie sul Napoli

Napoli con la coperta cortissima a centrocampo: dopo Anguissa, De Bruyne e Gilmour è andato nuovamente ko anche Lobotka, che salterà il match contro la Juve a causa di un problema muscolare. Sempre ai box, inoltre, gli altri infortunati Gutierrez, Lukaku e Meret.

Notizie sulla Juventus

Assenze importanti anche in casa Juve: Gatti e Vlahovic operati, ai box inoltre Bremer, Milik, Perin, Pinsoglio e Rugani.

Forma

Dopo la sosta è stato un altro Napoli, capace di vincere 4 partite consecutive tra campionato, Champions League e Coppa Italia: battute nell'ordine Atalanta, Qarabag, Roma e - seppur ai rigori - Cagliari.

Juventus, invece, che dall'arrivo di Spalletti non ha mai perso: 4 successi e 3 pareggi in 7 gare, nelle quali sono incluse le ultime 3 affermazioni di fila contro Bodo/Glimt, Cagliari e Udinese.

Partite tra le due squadre

I precedenti tra Napoli e Juve risultano 184, spalmati su 6 competizioni: fin qui il bilancio sorride alla Signora, vittoriosa 85 volte contro i 48 successi degli azzurri. I pareggi, invece, sono 51.

Classifica

Il Napoli, all'alba della quattordicesima giornata di Serie A, occupa il primo in classifica insieme al Milan a 28 punti, mentre la Juventus è settima a quota 23.