Dove vedere Napoli-Cagliari in diretta tv e streaming?

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Napoli e Cagliari mettono da parte il campionato e si preparano per sfidarsi negli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/2026.

Gli azzurri, detentori dell'ultimo Scudetto, fanno il proprio esordio stagionale nel torneo; i sardi, invece, si sono guadagnati l'incrocio con la squadra di Antonio Conte eliminando la Virtus Entella e il Frosinone.

In caso di parità al 90', il regolamento prevede che non si giochino i tempi supplementari e che si vada direttamente ai rigori (gli extra time sono inclusi solo nelle semifinali e nella finale): la vincente di Napoli-Cagliari, ai quarti di Coppa Italia, affronterà la compagine che si qualificherà al termine del match tra Fiorentina e Como.

Di seguito tutte le info sulla partita, comprese quelle relative a canale tv e copertura streaming.

Come guardare Napoli-Cagliari in diretta? Canale TV e diretta streaming

I diritti di trasmissione della Coppa Italia, in Italia, sono detenuti in esclusiva da Mediaset. Napoli-Cagliari di Coppa Italia sarà visibile in diretta tv su Italia Uno e in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sport Mediaset, nonché utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Napoli-Cagliari: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Napoli-Cagliari si gioca mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Napoli - Cagliari Probabile formazione Panchina Allenatore A. Conte Probabile formazione Panchina Allenatore F. Pisacane

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Notizie sul Napoli

Napoli sempre privo degli infortunati Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lukaku e Meret e che col passaggio al 3-4-2-1 ha ritrovato le certezze smarrite nelle ultime settimane: il cambio modulo varato da Conte, dunque, in casa partenopea al momento rappresenta la strada ideale.

Notizie sul Cagliari

Belotti unico lungodegente in casa Cagliari per ciò che concerne l'infermeria, da cui Pisacane punta a ritrovare a stretto giro sia Mazzitelli che Yerry Mina. Per Zé Pedro, invece, rientro previsto a fine mese.

Forma

Se il Napoli, dopo la batosta di Bologna, si è ricompattato e ha sfruttato la sosta per riordinare le idee e tornare a remare in maniera uniforme verso l'obiettivo metabolizzando al meglio lo sfogo di Conte, il Cagliari si ritrova a dover fare i conti con un digiuno di vittorie lunghissimo: i rossoblù non colgono un successo dal 23 settembre, ossia dal 4-1 rifilato al Frosinone proprio in Coppa Italia. Nelle successive 9 sfide, 4 pareggi e 5 sconfitte.

Discorso diametralmente opposto per i partenopei, che in seguito al ko del Dall'Ara hanno battuto in sequenza Atalanta, Qarabag (in Champions League) e Roma, riappropriandosi della vetta della Serie A e rilanciando le proprie chances di qualificazione in Europa.

Partite tra le due squadre

I precedenti tra Napoli e Cagliari sono 90, con bilancio che sorride agli azzurri: 42 vittorie contro le 14 dei sardi, mentre i pareggi sono 34.

Classifica

Napoli primo in classifica in Serie A, insieme al Milan, a 28 punti; il Cagliari, invece, è al quindicesimo posto a quota 11.