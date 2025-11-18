Dove vedere Napoli-Atalanta in diretta tv e streaming?

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La dodicesima giornata di Serie A, tra gli anticipi in calendario, offre la delicata sfida che vedrà opposte Napoli e Atalanta.

Sia azzurri che orobici sono alle prese con momenti tutt'altro che facili, viste le pesanti sconfitte prima della sosta per le Nazionali contro Bologna e Sassuolo che obbligano ad invertire un trend negativo sia dentro che fuori dal campo.

In casa partenopea a tener banco è stato lo sfogo di Antonio Conte, mentre la Dea ha deciso di esonerare Ivan Juric affidando la panchina a Raffaele Palladino.

Di seguito tutte le info su Napoli-Atalanta, comprese quelle relative a canale tv e copertura streaming.

Dove vedere Napoli-Atalanta in diretta: canale tv e streaming

Napoli-Atalanta sarà trasmessa su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Il match del Maradona, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili, su NOW e utilizzando Sky Go.

Chi presenterà e racconterà Napoli-Atalanta:

Telecronista e seconda voce DAZN: Riccardo Mancini e Dario Marcolin

Telecronista e seconda voce Sky e NOW: Federico Zancan e Luca Marchegiani

Napoli-Atalanta: data e orario del fischio d'inizio

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

Chi trasmette Napoli-Atalanta in diretta TV e in streaming?

Napoli-Atalanta: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Napoli e Atalanta

Napoli reduce dal ko di Bologna ed a secco di vittorie da 3 partite: in precedenza, pareggi senza goal contro Como ed Eintracht. L'Atalanta, che aveva spezzato il digiuno di successi col colpaccio Champions di Marsiglia, in campionato nelle ultime 7 giornate ha inanellato 5 pari e 2 sconfitte.

