Serie A
team-logoNapoli
Diego Armando Maradona
team-logoAtalanta
Claudio D'Amato

Dove vedere Napoli-Atalanta in diretta tv e streaming?

Le info su come vedere Napoli-Atalanta, anticipo del sabato della dodicesima giornata di Serie A, in diretta tv e streaming.

La dodicesima giornata di Serie A, tra gli anticipi in calendario, offre la delicata sfida che vedrà opposte Napoli e Atalanta.

Sia azzurri che orobici sono alle prese con momenti tutt'altro che facili, viste le pesanti sconfitte prima della sosta per le Nazionali contro Bologna e Sassuolo che obbligano ad invertire un trend negativo sia dentro che fuori dal campo.

In casa partenopea a tener banco è stato lo sfogo di Antonio Conte, mentre la Dea ha deciso di esonerare Ivan Juric affidando la panchina a Raffaele Palladino.

Di seguito tutte le info su Napoli-Atalanta, comprese quelle relative a canale tv e copertura streaming.

Dove vedere Napoli-Atalanta in diretta: canale tv e streaming

Napoli-Atalanta sarà trasmessa su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Il match del Maradona, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili, su NOW e utilizzando Sky Go.

Chi presenterà e racconterà Napoli-Atalanta:

  • Telecronista e seconda voce DAZN: Riccardo Mancini e Dario Marcolin
  • Telecronista e seconda voce Sky e NOW: Federico Zancan e Luca Marchegiani

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Napoli-Atalanta: data e orario del fischio d'inizio

crest
Serie A - Serie A
Diego Armando Maradona

Chi trasmette Napoli-Atalanta in diretta TV e in streaming?

Sky

Clicca qui per la diretta del match

NOW

Clicca qui per la diretta del match

DAZN

Clicca qui per la diretta del match

Napoli-Atalanta: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Formazioni Napoli - Atalanta

NapoliHome team crest

3-4-2-1

Formazione

3-4-1-2

Home team crestATA
32
V. Milinkovic-Savic
31
S. Beukema
4
A. Buongiorno
13
A. Rrahmani
70
N. Lang
8
S. McTominay
68
S. Lobotka
22
C
G. Di Lorenzo
3
M. Gutierrez
7
David Neres
19
R. Hoejlund
29
M. Carnesecchi
19
B. Djimsiti
69
H. Ahanor
4
I. Hien
8
M. Pasalic
13
Ederson
16
R. Bellanova
15
C
M. de Roon
77
D. Zappacosta
11
A. Lookman
17
C. De Ketelaere

3-4-1-2

ATAAway team crest

NAP
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Conte

ATA
-Formazione

Panchina

Allenatore

  • R. Palladino

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Come stanno Napoli e Atalanta

Napoli reduce dal ko di Bologna ed a secco di vittorie da 3 partite: in precedenza, pareggi senza goal contro Como ed Eintracht. L'Atalanta, che aveva spezzato il digiuno di successi col colpaccio Champions di Marsiglia, in campionato nelle ultime 7 giornate ha inanellato 5 pari e 2 sconfitte.

Ultimi risultati

NAP
-Forma

Goal segnato (subito)
4/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

ATA
-Forma

Goal segnato (subito)
3/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Precedenti

NAP

Ultime 5 partite

ATA

3

Vittorie

0

Pareggi

2

Vittorie

7

Goal segnati

9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

0