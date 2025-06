Dove vedere Monterrey-Inter in diretta TV e streaming?

L'Inter fa il suo esordio nel Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey: dove vedere il match in tv e streaming e tutte le info sulla sfida.

L’Inter è pronta a fare il suo esordio al Mondiale per Club, dove per la prima volta in panchina ci sarà Cristian Chivu.

Le delusioni del finale di stagione sono ormai archiviate, e i nerazzurri vogliono iniziare al meglio la competizione, puntando ai tre punti nell’esordio contro i messicani del Monterrey.

Lautaro e compagni hanno un solo obiettivo: arrivare fino in fondo. Nel mirino c’è già la finale del MetLife Stadium di New York, in programma domenica 13 luglio.

Dove vedere Monterrey-Inter in diretta: canale tv e streaming

Monterrey-Inter sarà trasmessa gratuitamente in diretta esclusiva su DAZN: per vederla in diretta tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Chi presenterà e racconterà Monterrey-Inter:

Telecronisti DAZN: Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni

Monterrey-Inter: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club

Monterrey-Inter: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Monterrey-Inter

Nella stagione 2024/25 il Monterrey ha vissuto un’annata altalenante. Nell’Apertura ha chiuso la regular season al quinto posto con 31 punti, superando Pumas e Atlético San Luis nei playoff prima di arrendersi al Club América in finale. Nel Clausura, invece, i Rayados si sono classificati settimi, venendo eliminati ai quarti dal Toluca dopo aver superato i Pumas nei play-in. In CONCACAF Champions Cup 2025, dopo aver battuto il Forge al primo turno, sono stati eliminati agli ottavi dai Vancouver Whitecaps per la regola dei gol in trasferta. Al Mondiale per Club partecipano grazie al titolo continentale vinto nel 2021.

L'Inter ha invece chiuso la stagione senza alcun titolo, nonostante due finali disputate e un grande percorso in Serie A, nonché una semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri vogliono subito dimenticare la pesante sconfitta rimediata in finale di Champions League contro il PSG e - contro i messicani guidati da Domènec Torren - vogliono partire nel miglior modo possibile, centrando i primi tre punti nella competizione.

