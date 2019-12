Dove vedere Milan-Sassuolo in tv e streaming

Il Milan sfida il Sassuolo nella 16ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli ospita in casa il di Roberto De Zerbi nella 16ª giornata del campionato di . Il Diavolo è 9° in classifica assieme al con 20 punti, frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, gli emiliani si trovano al 14° posto con e a quota 15 con un cammino di 4 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte.

Nei 6 precedenti fra le due squadre disputati in casa dei lombardi, il Milan è in netto vantaggio con 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'unica sconfitta interna contro il Sassuolo risale al 6 gennaio 2015, quando la squadra guidata da Eusebio Di Francesco si impose 2-1 con le reti di Sansone e Zaza, ribaltando il vantaggio iniziale della formazione di Pippo Inzaghi siglato da Poli.

Il Milan viene da una sconfitta, un pareggio e 2 vittorie consecutive nelle ultime 2 giornate, il Sassuolo invece ha collezionato una vittoria, una sconfitta e 2 pareggi consecutivi nelle ultime 4 gare. Krzysztof Piatek, che al Sassuolo ha segnato la sua prima doppietta in Serie A quando giocava con il nel settembre 2018, e lo spagnolo Theo Hernández, sono i giocatori più prolifici dei rossoneri con 4 reti segnate a testa.

L'attaccante neroverde Domenico Berardi, che ha nel Milan la sua vittima preferita in Serie A con 8 reti realizzate in carriera, cui vanno sommati 3 assist, è invece il bomber degli emiliani con un bottino di 8 goal in campionato.

QUANDO SI GIOCA MILAN-SASSUOLO

Milan-Sassuolo si giocherà il pomeriggio di domenica 15 dicembre 2019 nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. La partita inizierà alle ore 15.00.

DOVE VEDERE MILAN-SASSUOLO IN TV E STREAMING

La sfida Milan-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). Gli abbonati avranno anche la possibilità di seguire la partita in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio pc o notebook, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà invece scaricare l'apposita applicazione.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-SASSUOLO

Pioli dovrebbe confermare in attacco il tridente composto da Suso, Piatek e Calhanoglu, e a centrocampo la linea a tre con Bennacer in regia e Kessié e Bonaventura mezzali. Tutto invariato anche in porta, che sarà difesa da Gianluigi Donnarumma, e in difesa, con Conti e Theo Hernández terzini e Musacchio accanto a capitan Romagnoli al centro.

De Zerbi potrebbe confermare il 4-2-3-1 anche contro i rossoneri. In questo caso Caputo agirebbe da centravanti, con Berardi, Djuricic e Boga alle sue spalle sulla trequarti. Obiang, Traoré e Duncan scalpitano per una maglia da titolare, ma si va verso la conferma in mediana per Locatelli accanto a Magnanelli. Nessuna novità anche dietro, con il baby Turati fra i pali e in difesa Toljan e Kyriakopoulos terzini e Marlon e Romagna centrali. Indisponibili Chiriches e Defrel, mentre Consigli è in fase di recupero ma la sua presenza al Meazza appare difficile.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

SASSUOLO (4-2-3-1): Turati; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.