Dove vedere Milan-Juventus in tv e streaming

La 23ª giornata di Serie A si chiude con il big match di San Siro tra Milan e Juventus.

Dopo l'incredibile e rocambolesca sconfitta casalinga contro lo Spezia, il Milan è chiamato a rimanere in scia alla vetta - oltre a respingere gli assalti delle inseguitrici - ospitando la Juventus al Meazza.

I rossoneri occupano la seconda piazza in classifica a quota 48 punti, due in meno dell'Inter battistrada ma con una partita in più. Prima del ko contro i liguri, il Milan era reduce da tre vittorie consecutive in A e dal passaggio del turno in Coppa Italia.

A Milano arriva una Juve rinfrancata da un momento molto positivo in campionato. I bianconeri sono imbattuti da 9 partite dove hanno raccolto 7 vittorie e 2 pareggi. Nell'ultimo impegno, la squadra allenata da Allegri ha regolato 2-0 l'Udinese confermando il quinto posto in classifica a -1 dalla zona Champions, anche se l'Atalanta deve recuperare una partita.

All'andata fu conto pari: rete in apertura di Alvaro Morata e pari nella ripresa targato Ante Rebic.

QUANDO SI GIOCA MILAN-JUVENTUS

Si accendono i riflettori su Milan-Juventus: si giocherà allo stadio "San Siro" di Milano domenica 23 gennaio 2022. Calcio d'inizio programmato per le ore 20:45.

DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS IN DIRETTA TV E STREAMING

Il confronto diretto tra Milan e Juventus verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati dovranno scaricare l'app su una smart tv di ultima generazione oppure, se non se ne dispone, scaricarla su console come PlayStation e Xbox. E' possibile anche collegare la propria smart tv ad un TIMVISION BOX o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

DAZN consentirà la diretta del match anche in streaming: servirà collegarsi al sito ufficiale o scaricare la relativa app in base al dispositivo con cui si effettuerà l'accesso.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il big match di San Siro verrà raccontato su DAZN da Pierluigi Pardo, affiancato in cabina di commento da Dario Marcolin.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-JUVENTUS

Pioli dovrebbe ritrovare Romagnoli al centro della difesa e al fianco di Gabbia. Pacchetto arretrato completato da Florenzi a destra, Theo Hernandez a sinistra e Maignan in porta. A centrocampo tandem Krunic-Tonali. In attacco largo a Ibrahimovic con Saelmaekers, Brahima Diaz e Leão a supporto.

Nella Juve torna titolare in campionato Chiellini che giocherà a braccetto con de Ligt. Capitolo terzini, Cuadrado dovrebbe essere ancora preferito a Danilo mentre Pellegrini è in pole sull'out mancino. A centrocampo Locatelli è il punto fermo, al suo fianco possibile maglia da titolare per Arthur e McKennie. In attacco giocherà Morata, ai suoi lati Dybala con Kulusevski.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Arthur, Locatelli; Dybala, Morata, Kulusevski.