Dove vedere Milan-Inter in tv e streaming

Primo Derby di Milano della stagione: San Siro e una città intera si fermano per Milan-Inter. Dove seguire la partita in tv e streaming.

Lo scorso anno è stata la sfida che più tra tutte ha caratterizzato la corsa Scudetto: la città di Milano si ferma per il primo Derby stagionale tra Milan e Inter.

Le due squadre vivono un momento particolare, ma differente: il Milan ha conquistato 2 vittorie e 2 pareggi nelle prime 4 giornate, non andando oltre lo 0-0 nell'ultimo turno con il Sassuolo che ha visto come protagonista Mike Maignan, autore della parata sul rigore di Berardi alla mezz'ora.

L'Inter, invece, si è rialzata subito a San Siro contro la Cremonese grazie alle reti di Correa, Barella e Lautaro Martinez: in totale, in questo avvio di campionato, 3 vittorie e la sconfitta rimediata all'Olimpico contro la Lazio per 3-1.

Nella passata stagione sono stati 4 i Derby disputati, tra Serie A e Coppa Italia: solo nel ritorno della semifinale di coppa l'Inter ha conquistato una vittoria, poi 2 pari e la vittoria, poi decisiva ai fini dello Scudetto, del Milan con la doppietta "iconica" di Oliver Giroud a febbraio.

QUANDO SI GIOCA MILAN-INTER

Il Derby tra Milan e Inter verrà disputato sabato 3 settembre allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro: il fischio d'inizio è fissato alle ore 18:00.

DOVE VEDERE MILAN-INTER IN DIRETTA TV E STREAMING

Come tutte le partite di Serie A, Milan-Inter sarà visibile su DAZN: gli spettatori potranno scaricare l'app su TV e dispositivi come PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), TIM VISION Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast. La partita sarà visibile anche al canale Zona DAZN sul palinsesto di Sky.

Sarà possibile seguire la gara in diretta Streaming attraverso l'app di DAZN, disponibile su smartphone e tablet, mentre da PC e notebook basterà collegarsi al sito della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La coppia di telecronisti scelta da DAZN è composta da Pierluigi Pardo e Massimo Gobbi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-INTER

Stefano Pioli deve fare i conti con diverse assenze: out Alessandro Florenzi, infortunatosi contro il Sassuolo. Rispetto alla sfida contro i neroverdi torna la linea difensiva titolare, mentre sulla trequarti dovrebbe rientrare dal primo minuto De Ketelaere, con Giroud punta viste le condizioni di Origi e Rebic.

Simone Inzaghi, invece, senza Romelu Lukaku, com'è noto: poi tutto confermato, con Dimarco in vantaggio su Darmian per la fascia sinistra, Calhanoglu in mediana con Barella e Brozovic. In attacco Lautaro Martinez e Correa.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All Pioli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Correa. All. Inzaghi