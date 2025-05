Dove vedere Milan-Bologna in tv e streaming?

Milan e Bologna si affrontano nella 36esima giornata di Serie A: tutte le informazioni su dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Milan e Bologna si affrontano, nella giornata di venerdì 9 maggio, in vista della 36esima giornata di campionato in quello che ha tutti i connotati del succulento antipasto della finalissima di Coppa Italia che vedrà le due squadre sfidarsi il prossimo 14 maggio allo Stadio Olimpico.

Il precedente, in questa stagione, risale alla sfida di campionato del Dall'Ara dello scorso 27 febbraio vinta per 2-1 dai rossoblù: dopo l'illusorio vantaggio targato Leao, è arrivata la rimonta felsinea griffata dai goal di Castro e Ndoye.

Dove vedere Milan-Bologna in diretta: canale tv e streaming

Milan-Bologna verrà trasmessa in diretta su DAZN venerdì 9 maggio 2025. Per seguire il match, dopo aver sottoscritto l'abbonamento a DAZN, sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibile, oppure su console di gioco come Xbox e PlayStation. In alternativa l'app è scaricabile su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Il match di San Siro sarà visibile in diretta e in co-esclusiva anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). La gara del Meazza sarà visibile in streaming, per i clienti Sky, su Sky Go scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale. L'altra opzione è NOW: servirà prima abbonarsi al Pass Sport.

DAZN

Telecronista e seconda voce: Riccardo Mancini e Valon Behrami

Sky

Telecronista e seconda voce: non ancora comunicati

Milan-Bologna: data e orario del fischio d'inizio

Serie A - Serie A San Siro

Chi trasmette Milan-Bologna in diretta TV e in streaming?

Milan-Bologna: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 2 E. Holm

11 D. Ndoye

39 E. Pedrola

Come stanno Milan e Bologna

Tre vittorie nelle ultime quattro giornate di campionato per il Milan: rimonta rossonera al 'Ferraris' e Genoa battuto: decisivo l'ingresso in campo di Leao, autore del momentaneo pareggio e protagonista nell'azione del definitivo 1-2.

Il Bologna, reduce dal pareggio casalingo contro la Juventus, è scivolato al settimo posto in classifica ma è comunque distante solamente un punto dal quarto posto occupato in contemporanea da Roma, Lazio e proprio dai bianconeri.

