Dove vedere Marocco-Emirati Arabi Uniti oggi in tv e streaming: canale, orario, formazioni della Coppa araba

Coppa Araba, si fa sul serio. Il torneo FIFA è arrivato alle semifinali, con Marocco-Emirati e Arabia Saudita-Giordania che nella giornata di oggi definiranno le due qualificate alla finalissima.
Nonostante abbia tenuto i migliori giocatori per l'imminente Coppa d'Africa casalinga, la rappresentativa nord-africana è la favorita per il successo finale, con il match odierno contro gli Emirati Arabi Uniti che potrebbe spalancare le porte all'ultimo atto del torneo.
Di fronte, però, c'è una Giordania che ha potuto chiamare i migliori interpreti per avere la meglio e conquistare il torneo, da alcuni anni nelle mani della FIFA, per la prima volta in assoluto.
Come guardare Marocco-Emirati Arabi Uniti in diretta? Canale TV e diretta streaming
Marocco-Emirati Arabi uniti non si può vedere con alcun servizio tv o streaming italiano: nessuna emittente ha infatti acquistato i diritti per l'Arab Cup.
All'estero la Coppa Araba è disponibile in chiaro su Bein Sport in vari paesi, tra cui quelli del Medio Oriente e del Nord-Africa.
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio streaming, o nel caso dell'Arab Cup FIFA accedere a un paese dove il torneo è trasmesso gratuitamente e in chiaro. Una VPN, come NordVPN, consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Marocco-Emirati Arabi Uniti: ora di inizio
La semifinale della Coppa Araba FIFA tra Marocco ed Emirati Arabi Uniti si gioca oggi, lunedì 15 dicembre, alle ore 15:30. L'appuntamento è in Qatar e in particolare allo stadio Khalifa International Stadium di Al Rayyan.
Notizie sulle squadre e formazioni
Marocco (4-2-3-1): Benabid; Boulacsout, Bouftini, Saadane, El Moussaoui; Bach, Hrimat; El Berkaoui, Tannane, Zouhzouh; Azarou
Emirati Arabi Uniti (4-2-3-1): Al Meqebaali; Khaled, Pimenta Peres, Ivkovic, Amaral; Rashid, Faiz; Bruno, Gimenez, Al Ghassani; Caio Lucas