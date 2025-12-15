Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FIFA Arab Cup
team-logoMarocco
team-logoEmirati Arabi Uniti
Francesco Schirru

Dove vedere Marocco-Emirati Arabi Uniti oggi in tv e streaming: canale, orario, formazioni della Coppa araba

Giornata di semifinali in Coppa Araba FIFA: il Marocco sfida gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita in campo per la seconda gara contro la Giordania.

Coppa Araba, si fa sul serio. Il torneo FIFA è arrivato alle semifinali, con Marocco-Emirati e Arabia Saudita-Giordania che nella giornata di oggi definiranno le due qualificate alla finalissima. 

Nonostante abbia tenuto i migliori giocatori per l'imminente Coppa d'Africa casalinga, la rappresentativa nord-africana è la favorita per il successo finale, con il match odierno contro gli Emirati Arabi Uniti che potrebbe spalancare le porte all'ultimo atto del torneo.

Di fronte, però, c'è una Giordania che ha potuto chiamare i migliori interpreti per avere la meglio e conquistare il torneo, da alcuni anni nelle mani della FIFA, per la prima volta in assoluto.

Come guardare Marocco-Emirati Arabi Uniti in diretta? Canale TV e diretta streaming

Marocco-Emirati Arabi uniti non si può vedere con alcun servizio tv o streaming italiano: nessuna emittente ha infatti acquistato i diritti per l'Arab Cup.

All'estero la Coppa Araba è disponibile in chiaro su Bein Sport in vari paesi, tra cui quelli del Medio Oriente e del Nord-Africa.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio streaming, o nel caso dell'Arab Cup FIFA accedere a un paese dove il torneo è trasmesso gratuitamente e in chiaro. Una VPN, come NordVPN, consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Marocco-Emirati Arabi Uniti: ora di inizio

crest
FIFA Arab Cup - Final Stage

La semifinale della Coppa Araba FIFA tra Marocco ed Emirati Arabi Uniti si gioca oggi, lunedì 15 dicembre, alle ore 15:30. L'appuntamento è in Qatar e in particolare allo stadio Khalifa International Stadium di Al Rayyan.

Notizie sulle squadre e formazioni

Marocco (4-2-3-1): Benabid; Boulacsout, Bouftini, Saadane, El Moussaoui; Bach, Hrimat; El Berkaoui, Tannane, Zouhzouh; Azarou

Emirati Arabi Uniti (4-2-3-1): Al Meqebaali; Khaled, Pimenta Peres, Ivkovic, Amaral; Rashid, Faiz; Bruno, Gimenez, Al Ghassani; Caio Lucas

Forma

MAR
-Forma

Goal segnato (subito)
9/1
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

UAE
-Forma

Goal segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

Partite tra le due squadre

Classifica

