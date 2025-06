Dove vedere Manchester City-Wydad Casablanca in diretta tv e in streaming?

Manchester City e Wydad Casablanca a confronto nella prima giornata del Mondiale per Club: ecco come seguire la gara in diretta tv e streaming.

Il Gruppo G del Mondiale per Club si apre con la sfida tra il Manchester City e il Wydad Casablanca, formazione marocchina campione della CAF Champions League nella stagione 2021/22.

Nello stesso raggruppamento è stata sorteggiata anche la Juventus, chiamata e esordire contro gli emiratini dell'Al Ain.

Dove vedere Manchester Ciy-Wydad Casablanca in diretta: canale tv e streaming

Così come tutte le altre partite del Mondiale per Club, Manchester City-Wydad Casablanca sarà visibile gratuitamente su DAZN: per farlo bisognerà scaricare l'app su una smart tv, oppure su una console di gioco (Xbox e PlayStation) o su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. App fruibile anche su device portatili come smartphone e tablet, mentre da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio account.

Chi racconterà Manchester City-Wydad Casablanca:

Telecronista e seconda voce DAZN: Ricky Buscaglia

Manchester City-Wydad Casablanca: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Mondiale per Club Lincoln Financial Field

Chi trasmette Manchester City-Wydad Casablanca in diretta TV e in streaming?

Manchester City-Wydad Casablanca: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Manchester City e Wydad Casablanca

Manchester City scatenato sul mercato con gli annunci di Reijnders, Cherki e Ait-Nouri, nuovi rinforzi per mettersi alle spalle una stagione sottotono: i ragazzi di Guardiola non sono riusciti ad andare oltre il terzo posto in Premier League, mentre in FA Cup è arrivata una cocente sconfitta in finale contro il Crystal Palace. In Champions League il percorso si è arrestato al playoff dopo il doppio k.o. inflitto dal Real Madrid.

Il Wydad Casablanca ha concluso l'ultimo campionato marocchino al terzo posto, a sedici punti di distanza dai vincitori dell'RS Berkane. Di recente, invece, è arrivata l'eliminazione ai quarti di finale della Moroccan Excellence Cup per mano dell'Union Touarga.

