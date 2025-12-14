Dove vedere Losanna-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Si chiude il girone unico di Conference. In terra elvetica, a Losanna, la Fiorentina di Vanoli prova a conquistare gli ottavi del torneo senza passare dai playoff. A nove punti, i viola sono in piena corsa per evitare gli spareggi. Anche i padroni di casa, che hanno ottenuto otto punti fin qui, possono qualificarsi sia agli ottavi, sia ai playoff.

Sarà una partita particolare per la Fiorentina, che deve fare i conti con una situazione terribile in campionato e una classifica di Conference al contrario decisamente più positiva: in Serie A, infatti, la viola non ha clamorosamente ancora conquistato i tre punti e risulta essere ultima in graduatoria con solamente sei pareggi ottenuti nei primi quindici turni.

Il Losanna ha ottenuto ventuno punti nel campionato svizzero, ottava su dodici partecipanti al massimo torneo: i primi posti sono decisamente distanti rispetto a quanto ci si aspettava.

Come guardare Losanna-Fiorentina in diretta? Canale TV e diretta streaming

Losanna-Fiorentina non ha una trasmissione in chiaro e gratis per tutti nella giornata di giovedì.

Per vedere la partita della Viola, infatti, bisogna essere in possesso di un abbonamento a Sky o NOW, che propongono il match dal vivo sui canali 201 e 252, ovvero Sky Sport Uno e Sky Sport, disponibili anche su Sky Go.

Come guardare ovunque con una VPN

Losanna-Fiorentina: ora di inizio

Conference League - Conference League Stade de la Tuiliere

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Losanna-Fiorentina con il tuo servizio di streaming, in queesto caso Sky o NOW. Una VPN, come NordVPN , consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

L'ultima partita della Fiorentina nel girone unico di Conference League si gioca alle 21:00 di giovedì 18 dicembre: l'impianto dell'evento è lo Stade de la Tuilière di Losanna, Svizzera.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lausanne - Fiorentina Probabile formazione Panchina Allenatore P. Zeidler Probabile formazione Panchina Allenatore P. Vanoli

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Losanna-Fiorentina

LOSANNA (4-3-1-2): Letica; Soppy, Mouanga, Okoh, Poaty; Butler-Oye, Roche, Sigua; Lekoueiry; Diakitè, Bair

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodò, Richardson, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Dzeko, Kean. All. Vanoli.

Forma

Partite tra le due squadre

La partita tra Losanna e Fiorentina non si è mai giocata in campo europeo: primo match tra le due squadre, nessun precedente in passato.

Classifica

La Fiorentina si trova a nove punti, mentre il Losanna otto. Per raggiungere gli ottavi, sia viola che elvetici devono vincere, mentre un pareggio potrebbe probabilmente portare entrambe ai playoff. Considerando la cortissima classifica, però, anche un pareggio potrebbe non bastare per andare agli spareggi, soprattutto per quanto riguarda i padroni di casa.