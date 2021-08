Dove vedere l'esordio di Ronaldo con il Manchester United

Cristiano Ronaldo è ufficialmente un nuovo calciatore del Manchester United: dove vedere il debutto del portoghese con la maglia dei Red Devils.

E' ufficiale. Dopo dodici anni Cristiano Ronaldo torna al Manchester United.

L'attaccante portoghese torna ad indossare i colori dei Red Devils dopo la prima esperienza all'ombra dell'Old Trafford vissuta tra il 2003 e il 2009.

Nel mezzo, nove anni con la maglia del Real Madrid e gli ultimi tre in italia, con la casacca della Juventus.

Il cinque volte pallone d'oro, lo scorso anno capocannoniere in Serie A, si appresta dunque a tornare in Premier League.

RONALDO QUANDO DEBUTTA CON IL MANCHESTER UNITED

Il debutto-bis di Cristiano Ronaldo con la maglia del Manhcester United potrebbe avvenire domenica 29 agosto al Molineux Stadium, dove i Red Devils affronteranno il Wolverhampton nel match valevole per la terza giornata di Premier League.

Nel caso in cui CR7 non dovesse scendere in campo, il suo esordio verrebbe rimandato a dopo la sosta quando lo United ospiterà il Newcastle.

DOVE VEDERE IL DEBUTTO DI RONALDO CON IL MANCHESTER UNITED

La sfida tra Wolverhampton e Manchester United si disputerà domenica 29 agosto. Il match del Molineux Stadium verrà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky. Il canale di riferimento sarà Sky Sport Football e il calcio d'inizio è fissato per le ore 17.30.