Dove vedere Lecce-Pisa venerdì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

In piena lotta per non retrocedere, Lecce e Pisa si trovano una di fronte all'altra nel 15esimo turno di Serie A. I giallorossi e il team neopromosso hanno perso nell'ultimo turno, ragion per cui la sfida del venerdì può rappresentare un'immediato rilancio.

Sono appena tre i punti che separano le due squadre, con il Lecce di Di Francesco davanti rispetto al Pisa. Uno scontro diretto fondamentale per mettere in cascina punti preziosi e continuare a combattere con Fiorentina, Verona, Torino e Cagliari, attualmente le ultime della graduatoria di Serie A.

Dopo essersi affrontate in Serie B in passato, ora Lecce-Pisa si gioca nella massima serie. Nonostante i giallorossi siano favoriti avendo la possibilità di giocare davanti ai propri tifosi, i nerazzurri sono consapevoli di quanto possa significare ottenere un successo del genere, utile tra l'altro ad agganciare i rivali in classifica.

Come guardare Lecce-Pisa in diretta? Canale TV e diretta streaming

Anticipo del venerdì, Lecce-Pisa si può guardare in diretta tv su Dazn tramite smart tv, console per videogiochi, Firestick e Chromecast. In alternativa tramite app e sito ufficiale è possibile vedere l'incontro utilizzando cellulare, tablet o computer.

Chi ha attivato l'offerta zona Dazn può seguire la partita tra Pisa e Lecce sul canale numero 214 di Sky, ovvero Dazn 1.

Come guardare ovunque con una VPN

Lecce-Pisa: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Prima gara del 15esimo turno di Serie A, Lecce-Pisa si gioca venerdì 12 dicembre 2015. L'appuntamento è allo Stadio Via del Mare di Lecce, casa della squadra giallorossa.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lecce - Pisa Probabile formazione Panchina Allenatore E. Di Francesco Probabile formazione Panchina Allenatore A. Gilardino

Probabile Pisa (3-5-1-1): Scuffet; Caracciolo, Canestrelli, Calabresi; Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Lorran; Meister. All. Gilardino

Probabile Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Berisha, Ramadani, Coulibaly; Banda, Stulic, Pierotti. All. Di Francesco

Forma

Il Lecce, sconfitto nell'ultima partita di campionato, viene comunque da un buon periodo di forma con due successi e un pareggio negli ultimi cinque incontri, mentre la squadra toscana ha conquistato una vittoria e due pareggi a fronte di due k.o.

Partite tra le due squadre

Grande equilibrio nei precedenti tra Lecce e Pisa, visto che i giallorossi hanno ottenuto 14 vittorie e i nerazzurri 13. A completare il dato dei match giocati in passato anche 8 pareggi.

Classifica

Sia Lecce che Pisa sono in piena lotta salvezza, con gli ospiti terzultimi dopo aver ottenuto 10 punti nelle prime 14 giornate e i salentini quartultimi con 13 in classifica.