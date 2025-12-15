Dove vedere Lazio-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La sedicesima giornata di Serie A offre l'incrocio tra Lazio e Cremonese, in campo per dar vita ad uno degli anticipi del prossimo weekend di campionato.

Da una parte i biancocelesti, che si stanno riaffacciando a ridosso della zona Europa tra mercato estivo bloccato e trend altalenante; dall'altra la neopromossa, che in questa prima metà della stagione sta andando oltre più rosea aspettativa.

Di seguito tutte le info su Lazio-Cremonese, incluse quelle riguardanti canale tv e copertura streaming del match.

Come guardare Lazio-Cremonese in diretta? Canale TV e diretta streaming

Per vedere Lazio-Cremonese in diretta tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o il TIMVISION Box.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà vederla in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

Lazio-Cremonese, in streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Lazio-Cremonese: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Roma

Lazio-Cremonese si gioca sabato 20 dicembre 2025, alle ore 18:00, allo stadio Olimpico di Roma.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lazio - Cremonese Probabile formazione Panchina Allenatore M. Sarri Probabile formazione Panchina Allenatore D. Nicola

Notizie sulla Lazio

Sarri senza due certezze come Basic e Zaccagni, entrambi espulsi col rosso diretto a Parma e dunque assenti per squalifica. Sempre ai box, inoltre, gli infortunati Gigot, Isaksen e Rovella.

Notizie sulla Cremonese

Assenza pesante anche in casa grigiorossa, con Payero appiedato per una giornata dal Giudice Sportivo. Nicola, in più, dovrà fare a meno del lungodegente Collocolo.

Forma

La clamorosa impresa compiuta al Tardini, col successo ottenuto in 9 contro 11, ha fatto impennare il morale della Lazio. Cremonese invece reduce dal ko di misura sul campo del Torino, che non cambia naturalmente i giudizi sull'ottimo campionato giocato fin qui dalla squadra lombarda.

Partite tra le due squadre

Bilancio dei precedenti nettamente a favore della Lazio: 16 vittorie contro le 8 della Cremonese, mentre a completare il quadro delle 31 sfide già giocate si registrano 7 pareggi.

Classifica

Lazio, prima della sediceima giornata, ottava in Serie A con 22 punti; Cremonese subito dietro, all'undicesimo posto, a quota 20.