Dove vedere Lazio-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazione

Archiviati i successi in Coppa Italia contro Parma e Milan, Lazio e Bologna si sfidano nella 14esima giornata di Serie A.

Il passaggio ai quarti di finale per Sarri e Italiano è stato il miglior modo per dimenticare le precedenti sconfitte in campionato, tornando in maniera istantanea a migliorare l’umore sia dalle parti di Formello che da quelle di Casteldebole.

Ora Lazio e Bologna vogliono tornare al successo anche in campionato: Zaccagni e compagni lo cercano per tornare in lotta per una qualificazione europea, gli emiliani, sesti a -4 dalla vetta, hanno nel mirino la zona Champions.

Gara da ex per Ciro Immobile, che per la prima volta si troverà di fronte il suo passato.

Arbitra Michael Fabbri della sezione di Ravenna.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Lazio-Bologna in diretta? Canale TV e diretta streaming

Ci saranno diverse possibilità per vedere Lazio-Bologna in diretta televisiva. La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Lazio-Bologna sarà inoltre trasmesso in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

Attraverso DAZN e il servizio di Sky, Sky Go, gli utenti potranno vedere Lazio-Bologna in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. Se in quest'ultima ipotesi basterà collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme, nella prima occorrerà fare il download delle rispettive app per sistemi iOS e Android.

Dopo il fischio finale gli abbonati DAZN potranno vedere gli highlights e l'evento integrale in modalità on demand.

Infine, un’altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il Pass Sport.

Come guardare ovunque con una VPN

Lazio-Bologna: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico, Roma

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Lazio e Bologna, valida per la 14esima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 7 dicembre, allo stadio Olimpico di Roma, con fischio d’inizio ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulla Lazio

La Lazio va a caccia del quarto successo casalingo consecutivo dopo quelli con Milan in Coppa Italia, Lecce e Cagliari in A.

Castellanos dovrebbe tornare dal primo minuto dopo tante settimane di assenza per infortunio. Sulla corsia di destra, invece, ballottaggio aperto fra Pellegrini e Nuno Tavares, con il primo favorito.

Notizie sul Bologna

Il successo in Coppa Italia col Parma ha fatto tornare il sorriso dopo la battuta d’arresto di lunedì contro la Cremonese.

Torneranno Castro e Cambiaghi dal primo minuto, sebbene scalpiti Rowe dopo il primo centro in maglia rossoblu. A centrocampo ballottaggio aperto fra Ferguson e Moro.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica