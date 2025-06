Dove vedere Juventus-Wydad Casablanca in diretta tv e streaming?

Seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club: la Juventus affronta il Wydad Casablanca. Come seguire il match in diretta tv e streaming.

Il Mondiale per Club della Juventus prosegue con l'impegno valido per la seconda giornata: sulla strada dei ragazzi di Igor Tudor ecco la formazione marocchina del Wydad Casablanca.

Nel raggruppamento sono presenti anche gli emiratini dell'Al Ain e gli inglesi del Manchester City, questi ultimi avversari dei bianconeri all'ultimo turno della fase a gironi.

Dove vedere Juventus-Wydad Casablanca in diretta: canale tv e streaming

Juventus-Wydad Casablanca sarà visibile gratuitamente su DAZN: per assistere alla sfida in diretta tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su una smart tv, oppure su console di gioco (Xbox e PlayStation) o dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.

Anche Mediaset consente la visione del Mondiale per Club 2025 in chiaro e gratis, sia in tv che in streaming tramite le app di Mediaset Infinity e Sport Mediaset: il match tra Juventus e Wydad Casablanca, nello specifico, sarà visibile su Italia 1.

Chi presenterà e racconterà Juventus-Wydad Casablanca:

Telecronista DAZN: Ricky Buscaglia e Masimo Ambrosini

Telecronista Mediaset: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

Juventus-Wydad Casablanca: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Gruppo G Lincoln Financial Field

Juventus-Wydad Casablanca: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Juventus e Wydad Casablanca

Umori contrapposti per Juventus e Wydad, resi tali dai rispettivi esordi al Mondiale per Club: Madama forte del fragoroso 5-0 con cui ha travolto l'Al-Ain, mentre i marocchini sono inciampati al cospetto della corazzata Manchester City ed ora - se vogliono tentare di strappare la qualificazione - non possono più consentirsi passi falsi nel torneo.

