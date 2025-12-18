Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoJuventus
Allianz Stadium
team-logoRoma
Guarda LIVE su NOWGuarda in streaming su NordVPN
Michael Di Chiaro

Dove vedere Juventus-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Juventus ospita la Roma in occasione della giornata numero 16 del campionato di Serie A: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

Pubblicità

Nella sedicesima giornata di Serie A una delle partite in programma è il big match tra Juventus e Roma che si sfidano all'Allianz Stadium di Torino.

Come guardare Juventus-Roma in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Roma crest
Roma
ROM
CI saranno diversi modi per vedere Juventus-Roma: per vederla su DAZN sarà necessario scaricare l'app su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox. La partita sarà trasmessa però anche su Sky e in particolare sui canali  Sky Sport  Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). Juventus-Roma sarà visibile anche in streaming su Sky Go o su NOW. 

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Juventus-Roma: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Allianz Stadium

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Juventus - Roma

JuventusHome team crest

3-4-2-1

Formazione

3-4-2-1

Home team crestROM
16
M. Di Gregorio
6
L. Kelly
15
P. Kalulu
17
V. Adzic
19
K. Thuram-Ulien
10
K. Yildiz
22
W. McKennie
27
A. Cambiaso
5
M. Locatelli
7
C. Conceicao
30
J. David
99
M. Svilar
23
G. Mancini
3
Angelino
22
M. Hermoso
2
D. Rensch
43
Wesley
7
L. Pellegrini
18
M. Soule
4
B. Cristante
17
M. Kone
11
E. Ferguson

3-4-2-1

ROMAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • L. Spalletti

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • G. Gasperini

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sulla Juventus

La Juventus cerca continuità dopo l'importante vittoria di Bologna. Non ci sarà Koopmeiners, squalificato, mentre dal primo minuto potrebbe rivedersi Bremer al centro della difesa completata da Kalulu e Kelly. Tra i pali c'è Di Gregorio. In mezzo al campo dovrebbe toccare ancora a Locatelli e Thuram, con McKennie e Cambiaso sulle corsie esterne. In attacco David verso una maglia da titolare, sorretto sulla trequarti da Conceicao e Yildiz.

Notizie sulla Roma

Gasperini senza N'Dicka e El Aynaoui, partiti per la Coppa d'Africa, e con Dovbyk infortunato. Ferguson, in vantaggio su Dybala, guida l'attacco, supportato da Soulé e Pellegrini sulla trequarti. In mezzo al campo Koné fa copia con Cristante, mentre sulle fasce agiranno Wesley a destra e Rensch a sinistra. Difesa a tre a protezione di Svilar, composta da Celik, Mancini e Hermoso.

Forma

JUV
-Forma

Goal segnato (subito)
8/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

ROM
-Forma

Goal segnato (subito)
6/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

La Juve, nelle ultime tre uscite in campionato, ha battuto di misura il Cagliari (2-1) e il Bologna (0-1). Nel mezzo è invece arrivato il ko, sempre per 2-1, contro il Napoli del grande ex Antonio Conte.

La Roma, grazie al successo di misura contro il Como, ha stoppato una striscia di due sconfitte consecutive patite contro Napoli e Cagliari.

Partite tra le due squadre

JUV

Ultime 5 partite

ROM

1

Vittoria

3

Pareggi

1

Vittoria

3

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

Pubblicità

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0