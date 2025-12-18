Dove vedere Juventus-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Nella sedicesima giornata di Serie A una delle partite in programma è il big match tra Juventus e Roma che si sfidano all'Allianz Stadium di Torino.

Come guardare Juventus-Roma in diretta? Canale TV e diretta streaming

Come guardare ovunque con una VPN

Juventus-Roma: ora di inizio

Serie A - Serie A Allianz Stadium

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulla Juventus

CI saranno diversi modi per vedere Juventus-Roma: per vederla su DAZN sarà necessario scaricare l'app su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox. La partita sarà trasmessa però anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). Juventus-Roma sarà visibile anche in streaming su Sky Go o su NOW.Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La Juventus cerca continuità dopo l'importante vittoria di Bologna. Non ci sarà Koopmeiners, squalificato, mentre dal primo minuto potrebbe rivedersi Bremer al centro della difesa completata da Kalulu e Kelly. Tra i pali c'è Di Gregorio. In mezzo al campo dovrebbe toccare ancora a Locatelli e Thuram, con McKennie e Cambiaso sulle corsie esterne. In attacco David verso una maglia da titolare, sorretto sulla trequarti da Conceicao e Yildiz.

Notizie sulla Roma

Gasperini senza N'Dicka e El Aynaoui, partiti per la Coppa d'Africa, e con Dovbyk infortunato. Ferguson, in vantaggio su Dybala, guida l'attacco, supportato da Soulé e Pellegrini sulla trequarti. In mezzo al campo Koné fa copia con Cristante, mentre sulle fasce agiranno Wesley a destra e Rensch a sinistra. Difesa a tre a protezione di Svilar, composta da Celik, Mancini e Hermoso.

Forma

La Juve, nelle ultime tre uscite in campionato, ha battuto di misura il Cagliari (2-1) e il Bologna (0-1). Nel mezzo è invece arrivato il ko, sempre per 2-1, contro il Napoli del grande ex Antonio Conte.

La Roma, grazie al successo di misura contro il Como, ha stoppato una striscia di due sconfitte consecutive patite contro Napoli e Cagliari.

Partite tra le due squadre

Classifica