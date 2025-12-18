Dove vedere Juventus-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Nella sedicesima giornata di Serie A una delle partite in programma è il big match tra Juventus e Roma che si sfidano all'Allianz Stadium di Torino.
Come guardare Juventus-Roma in diretta? Canale TV e diretta streaming
Juventus-Roma: ora di inizio
Notizie sulle squadre e formazioni
Notizie sulla Juventus
La Juventus cerca continuità dopo l'importante vittoria di Bologna. Non ci sarà Koopmeiners, squalificato, mentre dal primo minuto potrebbe rivedersi Bremer al centro della difesa completata da Kalulu e Kelly. Tra i pali c'è Di Gregorio. In mezzo al campo dovrebbe toccare ancora a Locatelli e Thuram, con McKennie e Cambiaso sulle corsie esterne. In attacco David verso una maglia da titolare, sorretto sulla trequarti da Conceicao e Yildiz.
Notizie sulla Roma
Gasperini senza N'Dicka e El Aynaoui, partiti per la Coppa d'Africa, e con Dovbyk infortunato. Ferguson, in vantaggio su Dybala, guida l'attacco, supportato da Soulé e Pellegrini sulla trequarti. In mezzo al campo Koné fa copia con Cristante, mentre sulle fasce agiranno Wesley a destra e Rensch a sinistra. Difesa a tre a protezione di Svilar, composta da Celik, Mancini e Hermoso.
Forma
La Juve, nelle ultime tre uscite in campionato, ha battuto di misura il Cagliari (2-1) e il Bologna (0-1). Nel mezzo è invece arrivato il ko, sempre per 2-1, contro il Napoli del grande ex Antonio Conte.
La Roma, grazie al successo di misura contro il Como, ha stoppato una striscia di due sconfitte consecutive patite contro Napoli e Cagliari.