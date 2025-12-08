Dove vedere Juventus-Pafos in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Dopo il ko di Napoli, la Juventus torna a mettere nel mirino l'obiettivo Champions League: all'Allianz Stadium di Torino arriva il Pafos per la sesta giornata della fase campionato.

I bianconeri sono reduci dalla prima vittoria in Champions grazie alla vittoria di misura maturata sul campo del Bodo/Glimt. La squadra di Spalletti, ora, cerca continuità per avvicinarsi alla qualificazione ai playoff di febbraio. Attenzione, però, al Pafos: la rivelazione cipriota ha gli stessi punti della Juve, ovvero 6, e nell'ultima uscita ha strappato un prestigioso pari in rimonta contro il Monaco.

Come guardare Juventus-Pafos in diretta? Canale TV e diretta streaming

Juventus-Pafos si può vedere in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW, servizi che detengono i diritti per la Champions League.

Per guardare Juventus-Pafos live i canali su NOW, Sky e Sky Go. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252.

Come guardare ovunque con una VPN

Juventus-Pafos: ora di inizio

Champions League - Champions League Allianz Stadium

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Juventus-Pafos con il tuo servizio di streaming, in queesto caso Sky o NOW. Una VPN, come NordVPN , consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Juventus-Pafos, valida per il sesto turno di Champions League, si gioca all'Allianz Stadium di Torino mercoledì 10 dicembre alle ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sulla Juventus

La Juventus, che dovrà fare ancora a meno di Bremer, Gatti e Rugani, potrebbe affidarsi a uno tra David e Openda in qualità di prima punta, con Yildiz e Conceicao sulla trequarti. A centrocampo verso la conferma la coppia Locatelli-Thuram, con Cambiaso e Kostic sulle corsie esterne. In difesa ancora Kalulu, Kelly e Koopmeiners a protezione di Di Gregorio.

Notizie sul Pafos

Il Pafos dovrebbe presentarsi a Torino con Carcedo che sembra intenzionato a schierare i suoi con il 3-4-1-2: Michail in porta; Luckassen, David Luiz e Goldar a comporre il pacchetto difesa, mentre Bruno e Dragomir saranno gli esterni a tutta fascia. Šunjić e Pepe in mezzo al campo e Oršić trequartista alle spalle del tandem Quina-Anderson Silva.

Forma

La Juventus ha sin qui conquistato sei punti in Champions, frutto di una vittoria (3-2 al Bodo/Glimt), una sconfitta (1-0 contro il Real Madrid e ben tre pareggi maturati contro Borussia Dortmund (4-4), Villarreal (2-2) e Sporting (1-1).

Anche il Pafos ha totalizzato 6 punti in questa edizione della Champions League: pareggio con l'Olympiacos (0-0) all'esordio, sconfitta per 5-1 in casa contro il Bayern Monaco e a seguire lo 0-0 col Kairat, la vittoria di misura col Villarreal per 1-0 e, infine, il 2-2 col Monaco.

Partite tra le due squadre

Quello tra Juventus e Pafos sarà il primo confronto assoluto in gare ufficiali. Non esistono infatti precedenti né in Champions né in altre competizioni tra i bianconeri e la formazione cipriota.

Classifica

Juventus e Pafos, dopo cinque giornate di Champions League, si trovano entrambe a 6 punti. La differenza reti, però, premia sin qui i bianconeri che occupano il 22esimo posto e, in questo momento, sarebbero qualificati per i playoff, così come il Pafos, attualmente 24esimo e quindi dentro per un soffio alla zona playoff, anche se con tre partite ancora da disputare tutto può ancora succedere.