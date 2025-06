Dove vedere Juventus-Manchester City in diretta tv e streaming?

Juventus e Manchester City si giocano il primo posto del Gruppo G all'ultima giornata: dove vedere la partita in tv e streaming gratis.

Juventus e Manchester City, entrambe già qualificate matematicamente agli ottavi del Mondiale per Club, si giocano il primo posto del Gruppo G nell'ultima giornata della fase a gironi.

Le due squadre sono attualmente appaiate in vetta alla classifica con sei punti a testa, ma i bianconeri hanno segnato un goal in più rispetto alla squadra di Guardiola nelle prime due giornate e dunque gli basterà non perdere per chiudere davanti al City.

Dove vedere Juventus-Manchester City in diretta: canale tv e streaming

Juventus-Manchester City sarà visibile gratuitamente su DAZN: per assistere alla sfida in diretta tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su una smart tv, oppure su console di gioco (Xbox e PlayStation) o dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast.

Anche Mediaset consente la visione del Mondiale per Club 2025 in chiaro e gratis, sia in tv che in streaming tramite le app di Mediaset Infinity e Sport Mediaset: il match tra Juventus e Manchester City, nello specifico, sarà visibile su Canale 5.

Chi presenterà e racconterà Juventus-Manchester City:

Telecronista DAZN: Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini

Telecronista Mediaset: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Juventus-Manchester City: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Gruppo G Camping World Stadium

Chi trasmette Juventus-Manchester City in diretta TV e in streaming?

Juventus-Manchester City: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Juventus e Manchester City

Le due squadre hanno avuto fin qui un cammino praticamente identico, dominando il Gruppo G in cui erano inseriti anche Al-Ain e Wydad Casablanca.

La Juventus ha travolto l'Al-Ain per 5-0 alla prima giornata e poi ha battuto con un secco 4-1 anche i marocchini, solo 2-0 invece per il City al debutto contro il Wydad ma alla seconda giornata è arrivato il 6-0 contro l'Al-Ain.

