Dove vedere Juventus-Lazio in tv e streaming

La Juventus ospita la Lazio all'Allianz Stadium prima della sosta: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove seguirla in TV e Streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La gara che chiude ufficialmente il 2022 in Serie A è quella tra Juventus e Lazio, valida come posticipo della quindicesima giornata.

Sarà una sfida di altissima classifica che tra l’altro vedrà di fronte due tra le squadre più in forma del torneo.

Segui Milan-Fiorentina su DAZN. Attiva ora

I biancocelesti infatti si presenteranno all’appuntamento forti dei 30 punti che hanno permesso loro di agguantare il Milan e di issarsi al secondo posto dopo le prime quattordici partite. Fondamentali, da questo punto di vista, sono state le ultime due vittorie conseguite: quelle ottenute per 1-0 prima contro la Roma nel derby e poi in casa contro il Monza.

Ben cinque sono invece i successi ottenuti di fila dalla Juventus, tra l’altro tutti tenendo la porta inviolata. I bianconeri hanno risalito a grande velocità la classifica imponendosi prima contro il Torino nel derby (1-0) e poi contro Empoli (4-0 interno), Lecce (1-0 esterno), Inter (2-0 interno) e Verona (1-0 esterno).

Ad affrontarsi saranno non solo due squadre in salute che puntano a prolungare la loro ascesa, ma anche le più solide dal punto di vista difensivo. Appena sette sono infatti i goal sin qui subiti dalla Juventus, mentre otto sono quelli subiti dalla Lazio. Nessuna squadra sin qui ha fatto meglio nel torneo.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-LAZIO

La gara tra Juventus e Lazio, in programma domenica 13 novembre 2022, e che chiuderà la quindicesima giornata di Serie A, si giocherà all'Allianz Stadium di Torino: il fischio d'inizio è fissato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE JUVENTUS - LAZIO IN TV E STREAMING

Juventus-Lazio sarà disponibile alla visione su DAZN: per seguire la partita in diretta TV bisognerà, quindi, scaricare l'app di DAZN sulle moderne smart TV o sulle console di videogiochi.

Juventus-Lazio si può seguire in diretta streaming sul sito di DAZN: basterà collegarsi al sito della piattaforma e selezionare l'evento.

CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia con commento tecnico di Massimo Gobbi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - LAZIO

Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi ad un 3-5-1-1 nel quale Szczesny dovrebbe fare il suo ritorno tra i pali dal 1. Chiavi del centrocampo affidate a Locatelli, con Fagioli e Rabiot interni. In attacco Milik agirà da unica punta supportato da Di Maria.

Consueto 4-3-3 per Maurizio Sarri che, nella sua linea difensiva, sistemerà Casale e Romagnoli in coppia al centro. Milinkovic-Savic, Cataldi e Basic formeranno il trio di mediana mentre in attacco, nonostante il rientro di Immobile, potrebbe esserci ancora Felipe Anderson al centro di un tridente completato da Pedro e Cancellieri.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Cancellieri.