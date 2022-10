La Juventus cerca continuità ospitando l'Empoli nell'undicesima di Serie A: tutto sulle formazioni e su dove seguire il match in TV e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Juventus non può più permettersi di sbagliare, e questo in casa bianconero lo sanno tutti: contro l'Empoli la formazione di Massimiliano Allegri cerca la seconda vittoria consecutiva in campionato.

Su DAZN puoi seguire tutte le partite della Serie A 2022/23: attiva ora!

I bianconeri sono reduci dal successo ottenuto nel "Derby della Mole" contro il Torino, firmato da Dusan Vlahovic nella ripresa: la Juventus, dopo aver ospitato l'Empoli, volerà in Portogallo per sfidare il Benfica, in una gara a dir poco decisiva per il futuro in Champions League.

L'Empoli di Paolo Zanetti è uscita con tre punti dal Castellani nell'ultimo turno contro il Monza: bella la prova dei toscani, che allungano a due la striscia di risultati utili consecutivi, dopo il pari contro il Torino nella giornata precedente, ma soprattutto risalgono la classifica.

Tra le due formazioni, ed è qui che arriva il dato emblematico, ci sono solo 5 punti in classifica: non è proprio uno scontro diretto, ma un incrocio curioso in una stagione a dir poco atipica.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-EMPOLI

La gara tra Juventus ed Empoli, in programma venerdì 21 ottobre 2022, verrà disputata all'Allianz Stadium di Torino: il fischio d'inizio è fissato per le ore 20:45.

DOVE VEDERE JUVENTUS-EMPOLI IN TV E STREAMING

Juventus-Empoli sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Sarà possibile seguire la sfida dell'Allianz Stadium in diretta Streaming tramite l'app di DAZN, scaricabile su dispositivo mobile: su PC, invece, gli abbonati potranno accedere al sito della piattaforma

CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La coppia di telecronisti su DAZN sarà composta da Riccardo Mancini e Marco Parolo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-EMPOLI

Allegri dovrà fare a meno di Bremer, uscito per infortunio muscolare contro il Torino: nella difesa a tre rientrerà dal primo minuto Bonucci, completando la linea con Danilo e Alex Sandro. In mediana Cuadrado, Rabiot, McKennie e Kostic confermati, con l'unico dubbio relativo a Locatelli, in ballottaggio con Paredes. In attacco potrebbe tornare la coppia Vlahovic-Milik.

Pochi i dubbi di formazione per Zanetti, che conferma la difesa composta da Stojanovic, De Winter, Luperto e Parisi. In mediana Bandinelli, Henderson e Haas giocheranno alle spalle di Baldanzi, favorito su Bajrami. Destro e Satriano saranno gli attaccanti.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, McKennie, Locatelli, Kostic; Vlahovic, Milik.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Bandinelli, Henderson, Haas; Baldanzi; Destro, Satriano.