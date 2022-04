La Juventus continua il suo percorso al quarto posto, provando a rosicchiare punti importanti alle squadre che la precedono: contro il Bologna, però, non sarà semplice.

I bianconeri sono reduci dalla vittoria in casa del Cagliari per 1-2 conquistata in rimonta grazie alla rete di Vlahovic al 75': successo che ha permesso alla formazione di Massimiliano Allegri di dimenticare la sconfitta nel Derby d'Italia contro l'Inter.

Per i rossoblù nell'ultimo turno vittoria per 2-0 contro la Sampdoria al Dall'Ara grazie a una bella doppietta di Arnautovic: 3 punti, questi, che hanno consentito alla squadra di Mihajlovic di compiere un importante scatto salvezza.

All'andata bianconeri vittoriosi per 0-2 a Bologna grazie alle reti di Alvaro Morata, nel primo tempo, e di Juan Cuadrado, nella ripresa.

QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-BOLOGNA

La gara tra Juventus e Bologna, in programma sabato 16 aprile 2022, verrà disputata all'Allianz Stadium di Torino. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 18:30.

DOVE VEDERE JUVENTUS-BOLOGNA IN TV E STREAMING

Sarà possibile seguire Juventus-Bologna in diretta in esclusiva su DAZN grazie all'app scaricabile su Smart TV e console di videogiochi, come su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIM Vision Box.

La diretta streaming sarà fruibile anche sul sito della piattaforma: basterà accedere con le proprie credenziali e, se in possesso dell'abbonamento, selezionare l'evento.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-BOLOGNA

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Soriano, Dijks; Barrow, Arnautovic.