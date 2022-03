L'Italia campione d'Europa si gioca le residue chance di approdare ai Mondiali del Qatar, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre 2022.

Gli Azzurri, dopo aver chiuso il proprio girone di qualificazione al secondo posto alle spalle della Svizzera, sono chiamati a superare il percorso ad ostacoli rappresentato dagli spareggi. Dodici nazionali al via e soltanto tre di queste potranno staccare il pass per entrare a far parte del tabellone principale della rassegna iridata.

La formazione di Roberto Mancini è stata inserita nel 'Percorso C' e in semifinale affronterà la Macedonia del Nord. In caso di successo, l'Italia accederà alla finalissima contro la vincente di Portogallo-Turchia. Morale della favola, all'Italia trionfatrice a Euro 2020 servono due vittorie per scongiurare lo spauracchio di vivere il secondo Mondiale consecutivo da spettatori.

Capitolo Macedonia: anche la squadra del Ct Blagoja Milevski ha chiuso in piazza d'onore il proprio raggruppamento alle spalle dell'irraggiungibile Germania dominatrice del gruppo J.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-MACEDONIA DEL NORD

Italia-Macedonia si giocherà giovedì 24 marzo 2022 allo Stadio 'Renzo Barbera' di Palermo. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20.45.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Alberto Rimedio il telecronista che racconterà in diretta Italia-Macedonia del Nord per la Rai. Al suo fianco Antonio Di Gennaro nel ruolo di seconda voce.

DOVE VEDERE ITALIA-MACEDONIA DEL NORD IN TV E STREAMING

La semifinale degli spareggi che schiudono le porte al Mondiale del Qatar tra Italia e Macedonia, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai e il canale sul quale sarà possibile seguire il match degli Azzurri sarà Rai Uno.

La sfida da dentro o fuori che vedrà impegnata la seleziona allenata da Roberto Mancini verrà trasmessa, sempre dalla Rai, in diretta streaming gratuita attraverso il servizio Rai Play: basterà collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook oppure scaricare l'app su smartphone e tableto.

PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-MACEDONIA DEL NORD

Mancini senza la difesa titolare: Bonucci appare arruolabile solo per l'eventuale finale, Chiellini ha poca benzina nelle gambe, Di Lorenzo è andato ko in Napoli-Udinese. Pronti Florenzi, Mancini (o Acerbi), Bastoni ed Emerson Palmieri. In mediana Barella, Jorginho e Verratti, con Berardi e Insigne ai lati di Immobile nel tridente offensivo.

Milevski pronto a giocarsela con un abbottonato 4-5-1 dove Trajkovski sarà l'unico baluardo offensivo. A centrocampo linea a cinque: Churlinov e Ethemi sono i riferimenti esterni, mentre Spirovski, Bardhi e Ademi orbiteranno in mediana. In difesa Ristovski, Velkovski, Musliu e Alioski a protezione di Dimitrievski. Out lo squalificato Elmas.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. Ct. Mancini.

MACEDONIA DEL NORD (4-5-1): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Spirovski, Bardhi, Ademi, Ethemi; Trajkovski. Ct. Milevski.