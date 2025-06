Dove vedere Inter-Urawa Red Diamonds in diretta TV e streaming?

L'Inter torna in campo per il Mondiale per Club, questa volta contro una squadra giapponese: tutte le info e dove vedere il match in tv e streaming.

Dopo l'esordio nella competizione contro il Monterrey, partita terminata 1-1 con i goal di Sergio Ramos e Lautaro Martinez, l'Inter di Cristian Chivu affronta i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds nel corso della seconda giornata. Gara già fondamentale per i nerazzurri in ottica qualificazione agli ottavi di finale.

Dove vedere Inter-Urawa Red Diamonds in diretta: canale tv e streaming

Inter-Urawa Red Diamonds sarà trasmessa gratuitamente da DAZN: per vederla in diretta tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Anche Mediaset permette la visione di alcuni dei match del Mondiale per Club 2025 in chiaro e gratis, sia in tv tramite i canali della rete, sia in streaming attraverso i siti e le app di Mediaset Infinity e Sport Mediaset: la sfida tra Inter e Urawa Red Diamonds sarà visibile su Canale 5.

Chi presenterà e racconterà Inter-Urawa Red Diamonds:

Telecronista DAZN: Dario Mastroianni e Andrea Stramaccioni

Telecronista Mediaset: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Inter-Urawa Red Diamonds: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Gruppo E Lumen Field

Chi trasmette Inter-Urawa Red Diamonds in diretta TV e in streaming?

Inter-Urawa Red Diamonds: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Inter e Urawa Red Diamonds

Il Mondiale per Club è per l'Inter l'occasione di superare e provare a dimenticare quanto successo in finale di Champions League anche se il debutto negli Stati Uniti non è stato dei migliori. L'Inter infatti non è andata oltre il pareggio con il Monterrey, confermando di non essere al meglio fisicamente, oltre all'aspetto mentale. È andata ancora peggio all'Urawa, che ha perso 3-1 contro il River Plate nella gara d'esordio.

