È sempre Inter-Milan, è ancora derby della Madonnina. A San Siro va in scena il match di rigorno della semifinale di Coppa Italia tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i rossoneri di Stefano Pioli.

Le due squadra, in lotta con il Napoli per lo Scudetto, si giocano nel secondo round il pass per la finale della competizione: la vincente troverà una tra Juventus e Fiorentina.

Inter e Milan sono arrivate in semifinale dopo aver eliminato una romana: la 'Beneamata ha superato la Roma dell'ex Mourinho col risultato di 2-0, mentre il Diavolo ha schiantato la Lazio con un netto 4-0 a San Siro.

Si riparte dallo 0-0 della gara d'andata, giocata sempre al 'Meazza' lo scorso primo marzo. Formalmente sarà l'Inter a scendere in campo in casa a ritorno.

Quella tra Inter e Milan è la quarta sfida stagione: bilancio in favore dei rossoneri, che si sono imposti in rimonta nella gara di ritorno in campionato grazie alla doppietta di Olivier Giroud. Poi due pareggi: 1-1 il 7 novembre, nel 12° turno di Serie A, e 0-0 nell'andata della semifinale di Coppa Italia.

L'ultimo derby tra Milan e Inter in Coppa Italia risale all'edizione 2020/2021: il 26 gennaio 2021 i nerazzurri, allora allenati da Conte, si imposero per 2-1 in rimonta sui rossoneri di Pioli grazie a una punizione vincente di Christian Eriksen.

QUANDO SI GIOCA INTER-MILAN

Inter-Milan, gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia, si giocherà a San Siro, a Milano, martedì 19 aprile 2022. Il calcio d'inizio del 'Derby della Madonnina' è in programma alle ore 21:00.

DOVE VEDERE INTER-MILAN IN TV E STREAMING

La sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan sarà visibile in diretta tv e in diretta streaming grazie a Mediaset, che ha acquisito i diritti della competizione.

Per quanto riguarda la diretta tv, Inter-Milan sarà trasmessa su Canale 5. Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, sarà possibile assistere alla sfida sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Play, in quest'ultimo caso o accedendo al sito della piattaforma oppure scaricando l'app su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Le emozioni di Inter-Milan verrano raccontatate da Riccardo Trevisani, in telecronaca, e Roberto Cravero, al commento tecnico.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-MILAN

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Leao; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.