Dove vedere Inter-Milan in diretta tv e streaming?

Dopo la sosta per le Nazionali riparte il campionato di Serie A e subito ci sarà una delle partite più importanti della stagione, ovvero il derby tra Inter e Milan.

Sarà il posticipo della dodicesima giornata di Serie A in cui i nerazzurri, tornati al primo posto insieme alla Roma, proveranno a creare un divario con il Milan visto che vincendo andrebbero a più cinque mentre i rossoneri con un successo li sorpasserebbero in classifica.

Insomma, una partita che può cambiare gli scenari in questo momento della stagione.

Dove vedere Inter-Milan in diretta: canale tv e streaming

Il derby Inter-Milan sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per vederla in tv occorrerà scaricare l'app su una smart tv compatibile, o in alternativa utilizzare: console PlayStation e XBox, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast oppure il TIMVISION Box. Chi possiede un abbonamento sia a DAZN che a Sky, invece, attivando Zona DAZN potrà vedere Inter-Milan in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky).

Inter-Milan sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili.

Telecronista e seconda voce: Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni

Come guardare ovunque con una VPN

Inter-Milan: data e orario del fischio d'inizio

Serie A - Serie A Giuseppe Meazza

Chi trasmette Inter-Milan in diretta tv e streaming?

Inter-Milan: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Inter e Milan

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Inter e Milan arrivano al derby con solo due punti di differenza; i nerazzurri sono andati alla sosta per le Nazionali in grande fiducia, con il primo posto ritrovato dopo la vittoria contro la Lazio. In generale, dopo le due sconfitte nelle prime tre giornate di campionato, la squadra di Chivu ha ottenuto 11 vittorie su dodici. Il Milan invece ha avuto qualche alto e basso nell'ultimo periodo; nell'ultima giornata c'è stato il pareggio per 2-2 a Parma ma la settimana prima aveva sconfitto in casa la Roma.

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica