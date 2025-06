Dove vedere Inter Miami-Palmeiras in diretta TV e streaming?

Inter Miami CF vs Palmeiras

Mondiale per Club

L'Inter Miami di Messi affronta il Palmeiras nell'ultimo turno del Gruppo A del Mondiale per Club: le info e dove vedere il match in tv e streaming.

Inter Miami e Palmeiras si affrontano lunedì 23 giugno nella terza e decisiva gara del Girone A del Mondiale per Club, entrambi a quota 4 punti. La posta in palio è alta: chi vince si qualifica come prima del girone, mentre un pareggio potrebbe bastare ad entrambe.

Nel secondo turno, l'Inter Miami ha battuto in rimonta il Porto grazie ad una magia di Messi, mentre il Palmeiras ha superato 2-0 l'Al Ahly.

Dove vedere Inter Miami-Palmeiras in diretta: canale tv e streaming

Inter Miami-Palmeiras sarà trasmessa gratuitamente da DAZN: per vederla in diretta tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Chi presenterà e racconterà Inter Miami-Palmeiras:

Telecronista DAZN: Luca Farina

Inter Miami-Palmeiras: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Gruppo A Hard Rock Stadium

Chi trasmette Inter Miami-Palmeiras in diretta TV e in streaming?

Inter Miami-Palmeiras: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Inter Miami e Palmeiras

Nella prima giornata, l’Inter Miami ha pareggiato 0-0 contro l’Al Ahly grazie soprattutto a una prestazione super del portiere Ustari, decisivo con un rigore parato. Nella seconda gara, la squadra di Martino ha compiuto un’impresa storica battendo il Porto 2-1: in svantaggio, ha pareggiato con Segovia e poi ribaltato il risultato con una punizione magistrale di Messi, firmando la prima vittoria di una squadra di MLS contro un club europeo in un torneo FIFA.

Anche il Palmeiras ha inaugurato la sua avventura in questo Mondiale con un pareggio a reti inviolate contro il Porto. Nella seconda giornata, i brasiliani hanno superato l’Al Ahly 2-0: un’autorete egiziana e la rete di José Manuel Lopez hanno regalato i tre punti alla squadra paulista.

