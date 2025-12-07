Dove vedere Inter-Liverpool martedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Dopo la larga e convincente vittoria contro il Como, l'Inter di Chivu scende in campo nuovamente a San Siro per uno degli ultimi turni di Champions League. A Milano arriva un Liverpool completamente diverso da quello della scorsa annata, in enorme difficoltà e a dir poco deludente sia in Premier che in campo europeo.

L'Inter ha perso l'ultimo confronto europeo contro l'Atletico Madrid, di fatto rallentando la sua corsa agli ottavi, ma si trova comunque nelle prime posizioni, mentre il Liverpool si trova in zona playoff, con due sconfitte subite ma anche tre successi, che rendono la campagna europea decisamente migliore rispetto a quella britannica.

Con 270 minuti rimanenti, l'Inter può avvicinarsi sensibilmente alla qualificazione diretta agli ottavi di Champions senza passare dagli spareggi, quello che a cui punta il Liverpool per salvare la stagione dopo mesi assolutamente da dimenticare.

Come guardare Inter-Liverpool in diretta? Canale TV e diretta streaming

Inter-Liverpool si può vedere in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW, servizi che detengono i diritti per la Champions League (eccezion fatta per una gara del marcoledì).

Per guardare Inter-Liverpool live i canali su NOW, Sky e Sky Go sono in particolare i numeri 201 (Sky Sport Uno), 213 (Sky Sport 4K, per chi è in possesso di una tv 4K), e 252 (Sky Sport).

Come guardare ovunque con una VPN

Inter-Liverpool: ora di inizio

Champions League - Champions League Giuseppe Meazza

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Inter-Liverpool con il tuo servizio di streaming, in queesto caso Sky o NOW. Una VPN, come NordVPN , consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Inter-Liverpool di Champions League, valida per il sesto turno di Champions League, si gioca martedì 9 dicembre alle ore 21:00.

Appuntamento a San Siro e dunque a Milano per la partita europea dell'Inter.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sull'Inter

Dopo la bella vittoria contro il Como, Chivu confermerà praticamente tutta la squadra scelta dal primo minuto, con Lautaro e Thuram in avanti. Tra i pali Sommer, difeso da Akanji, Bastoni e Bisseck, quest'ultimo fuori contro i lariani. A centrocampo Dimarco e Carlos Augusto (novità), con Barella, Calhanoglu e Zielinski nuovamente titolari.

Notizie sul Liverpool

Forma

Slot proporrà Alisson tra i pali, difeso dal quartetto Gomez, Konaté, Van Dijk e Robertson. I centrali saranno Gravenberch, Mac Allister, con una trequarti composta da Szoboszlai, Wirtz e Gakpo. La prima punta sarà Isak.

L'Inter ha ottenuto quattro vittorie consecutive in Champions League prima di cadere contro l'Atletico Madrid, mentre in campionato ha allo stesso modo conquistato quattro successi negli ultimi cinque incontri ufficiali.

Il Liverpool ha pareggiato per 3-3 l'ultima partita di campionatro contro il Leeds, facendo così registrare un solo successo negli ultimi cinque turni di Premier League. Il conto europeo è invece di tre vittorie e due sconfitte.

Partite tra le due squadre

Inter e Liverpool si sono affrontate sette volte nella storia, tutte in Champions League/Coppa dei Campioni. L'ultimo incontro risale al 2021/2022, quando il team italiano espugnò Anfield per 1-0, dopo che al contrario i Reds aveva ottenuto il successo a San Siro per 2-0.

Il totale dei precedenti vede quattro vittorie del Liverpool e due dell'Inter, mentre fin qui non è mai arrivato un pareggio.

Classifica

L'Inter si trova tra le squadre al secondo posto in Champions, con 12 punti conquistati (l'Arsenal guida la classifica europea con 15). Il Liverpool si trova appena tre punti dietro, decisa ad agganciare il team milanese e continuare a lottare per gli ottavi diretti.