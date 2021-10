E' arrivato il momento del Derby d'Italia tra Inter e Juventus: le info sulle formazioni e su dove vedere la partita in tv e in streaming.

E' probabilmente la gara più importante della Serie A, più del Derby di Milano e di Roma. Un altro Derby, ma di diverso tipo, d'Italia. A San Siro è arrivato il momento del match tra Inter e Juventus , valido per il nono turno del campionato 2021/2022.

Guarda Inter-Juventus solo su DAZN. Attiva ora.

L'Inter arriva al big match contro la Juventus dopo la sconfitta contro la Lazio, che ha avvicinato i bianconeri in classifica: la squadra di Allegri è infatti reduce da quattro successi di fila in Serie A, ora ad appena tre lunghezze dalla compagine di Inzaghi.

Nel 2020/2021 Inter e Juventus si sono affrontate quattro volte, di cui due in Coppa Italia: in campionato una sconfitta e una vittoria dei piemontesi, in coppa un pari e un successo per la squadra allora allenata da Pirlo. Le due squadre si ricontreranno nei prossimi mesi per la finale della Supercoppa Italiana.

QUANDO SI GIOCA INTER-JUVENTUS

Il Derby d'Italia tra Inter e Juventus si gioca domenica 24 ottobre 2021: la gara si giocherà in un San Siro quasi colmo, visto il 75% dei tifosi presenti, alle ore 20:45.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Inter-Juve affidata a Pierluigi Pardo, con Massimo Ambrosini in cabina di commento.

DOVE VEDERE INTER-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Inter-Juventus sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l'app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Relativamente alla diretta streaming del Derby d'Italia tra Inter e Juventus, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-JUVENTUS

Inzaghi ha il dubbio Calhanoglu, alle prese con un problema alla caviglia: in alternativa fiducia a Vidal. In attacco c'è Lautaro con Dzeko, sulle fasce Darmian e Perisic. In mezzo Brozovic e Barella, davanti ad Handanovic spazio per Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Allegri pronto a proporre Danilo, Bonucci, De Ligt ed Alex Sandro, con Szczesny in porta. Sulle fasce Cuadrado e Bernardeschi, in mezzo Bentancur e Locatelli. Occhio però ad Arthur. In avanti, oltre all'imprescindibile Chiesa, uno tra Morata e Kean. Dybala, se recuperato, dovrebbe partire dalla panchina.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Morata.