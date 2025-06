Dove vedere Inter-Fluminense in diretta TV e streaming?

Inter e Fluminense a confronto negli ottavi di finale del Mondiale per Club: tutte le info su come seguire il match in diretta tv e streaming.

Al via la fase a eliminazione diretta del Mondiale per Club: tra le migliori sedici squadre qualificate per gli ottavi c'è anche l'Inter di Cristian Chivu.

I nerazzurri sfideranno i brasiliani del Fluminense, a loro volta approdati a questo nuovo turno grazie al secondo posto ottenuto nel Gruppo F.

Lautaro e compagni proveranno ad avere la meglio contro un'altra sudamericana dopo aver eliminato il River Plate, sconfitto nell'ultimo match del raggruppamento.

Dove vedere Inter-Fluminense in diretta: canale tv e streaming

Come tutte le altre gare del Mondiale per Club, anche Inter-Fluminense sarà visibile in maniera gratuita su DAZN: basterà scaricare l'app su smart tv, oltre che su console di gioco e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. L'app è fruibile anche su smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android. Da browser basterà accedere al sito ufficiale con le credenziali del proprio account.

La gara sarà trasmessa anche dalla Mediaset, precisamente su Canale 5. Streaming, in questo caso, affidato a Mediaset Infinity e al sito di Sport Mediaset.

Chi presenterà e racconterà Inter-Fluminense:

Telecronista DAZN: Riccardo Mancini

Telecronista Mediaset: da annunciare

Inter-Fluminense: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Mondiale per Club Bank of America Stadium

Chi trasmette Inter-Fluminense in diretta TV e in streaming?

Inter-Fluminense: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Inter e Fluminense

Il successo sul River Plate targato Pio Esposito e Bastoni ha permesso all'Inter di volare agli ottavi come prima forza del Gruppo E con 7 punti, due in più rispetto ai messicani del Monterrey. Proprio al cospetto di Sergio Ramos e compagni era arrivato un 1-1 al debutto, seguito dal 2-1 in rimonta inferto agli Urawa Red Diamonds.

Il Fluminense ha chiuso il Gruppo F al secondo posto a quota cinque punti, a due lunghezze dal Borussia Dortmund capolista: il pass negli ottavi è arrivato nell'ultimo turno grazie allo 0-0 contro il Mamelodi Sundowns, successivo a un altro pareggio senza reti contro i tedeschi all'esordio e al 4-2 rifilato all'Ulsan.

