Dove vedere Inter-Feyenoord in tv e streaming?

L'Inter si gioca l'accesso ai quarti di Champions League nella gara di ritorno contro il Feyenoord, già battuto la settimana scorsa nell'andata in Olanda.

Dopo lo 0-2 nerazzurro maturato a Rotterdam con reti di Marcus Thuram e Lautaro Martinez, alla squadra di Simone Inzaghi basterà anche perdere con un solo goal di scarto per volare al prossimo turno dove affronterebbe la vincente della sfida tutta tedesca tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.

Dove vedere Inter-Feyenoord in diretta: canale tv e streaming

Inter-Feyenoord sarà visibile in diretta tv su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (252). Sul canale numero 251 del satellite ci sarà invece la classica Diretta Gol europea in cui verranno raccontati i goal e le azioni salienti anche della partita di San Siro.

Per quanto riguarda lo streaming, Inter-Feyenoord sarà visibile sia tramite SkyGo, ovvero l'app riservata ai clienti Sky scaricabile e utilizzabile senza costi aggiuntivi, che su NOW: in quest'ultimo caso si deve scegliere il pacchetto Pass Sport e sottoscrivere un abbonamento. L'app di NOW è utilizzabile sia su un moderno televisore che su dispositivi mobili come un computer, uno smartphone, un tablet.

Chi presenterà e racconterà Inter-Feyenoord:

Conduce: Federica Masolin

Telecronista e seconda voce: Maurizio Compagnoni e Beppe Bergomi

Inter-Feyenoord: data e orario del fischio d'inizio

Inter-Feyenoord: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Inter e Feyenoord

L'Inter è arrivata alla doppia sfida degli ottavi di Champions League da grande favorita dopo aver disputato una fase campionato praticamente perfetta, con sei vittorie, un pareggio e una sola sconfitta in trasferta contro il Bayer Leverkusen, in cui ha incassato quello che ad oggi è ancora l'unico goal subito nella competizione dai nerazzurri.

Il Feyenoord è arrivato agli ottavi di finale tramite i playoff in cui ha superato a sorpresa il Milan: vittoria per 1-0 nella gara d'andata a Rotterdam e pareggio per 1-1 al ritorno a 'San Siro'. In campionato, invece, gli olandesi stanno faticando e sono lontanissimi dalla vetta della classifica, occupata attualmente dall'Ajax di Farioli. Van Persie è così subentrato sulla panchina del Feyenoord solo da un paio di settimane.

