Dove vedere Inter-Bayern Monaco in tv e streaming?

Inter e Bayern in campo per il ritorno dei quarti di Champions League dopo l'1-2 a Monaco: le informazioni sulla gara e la diretta tv e streaming.

Dopo l’1-2 dell’andata all’Allianz Arena, l’Inter e il Bayern Monaco si affrontano a San Siro nel ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Il primo round in Germania è terminato 2-1 per i nerazzurri con i goal di Lautaro, Muller e Frattesi: ora in palio c’è il pass per la semifinale e la doppia sfida della vincente di Barcellona-Borussia Dortmund.

Dove vedere Inter-Bayern Monaco in diretta: canale tv e streaming

Inter-Bayern Monaco è un'esclusiva Prime Video: di seguito tutte le info su come e dove vedere la partita di Champions in diretta tv e streaming.

Inter-Bayern Monaco: data e orario del fischio d'inizio

Champions League - Fase finali Giuseppe Meazza

Inter-Bayern Monaco: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Inter e Bayern Monaco

Il Bayern Monaco ha conquistato l'accesso ai quarti di Champions League eliminando il Bayer Leverkusen nell'ottavo tutto tedesco: dopo il comodo successo casalingo per 3-0 all'andata, i bavaresi hanno chiuso i conti al ritorno andando a vincere nuovamente con le reti di Kane e Davies.

L'Inter ha invece eliminato il Feyenoord nel turno precedente: dopo lo 0-2 di Rotterdam, i nerazzurri si sono imposti nuovamente nel secondo atto di San Siro col risultato di 2-1, frutto dei goal di Thuram e Calhanoglu e del momentaneo pareggio a firma di Moder (a segno dal dischetto degli undici metri così come il turco ex Milan).

All'andata, la squadra di Simone Inzaghi si è imposta col risultato di 2-1 all'Allianz Arena grazie ai goal di Lautaro Martinez e Davide Frattesi; il momentaneo pari è stato realizzato da Thomas Muller.

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica