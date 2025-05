Dove vedere Inter-Barcellona in tv e streaming?

Inter e Barcellona in campo dopo il 3-3 per il ritorno della semifinale di Champions League: le informazioni sulla gara e la diretta tv e streaming.

Dopo il pareggio spettacolare per 3-3 allo Stadio Olimpico Lluís Companys di Montjuic, l'Inter e il Barcellona si affronteranno nuovamente nella semifinale di ritorno di Champions League, in programma martedì 6 maggio alle ore 21:00 allo stadio 'Meazza' di Milano.

Nella gara d’andata i nerazzurri sono andati a segno con Thuram e una doppietta di Dumfries, mentre la formazione di Hansi Flick ha tenuto testa in una serata di grandi emozioni, magie e goal. Toccherà ora all'Inter di Simone Inzaghi ospitare i catalani in un big match dal sapore europeo che decreterà una delle due finaliste della competizione, la cui finale si disputerà a Monaco di Baviera il 31 maggio.

L’altra finalista uscirà dalla sfida tra Paris Saint-Germain e Arsenal, con i francesi in vantaggio dopo l’1-0 ottenuto a Londra.

Dove vedere Inter-Barcellona in diretta: canale tv e streaming

Sarà possibile assistere a Inter-Barcellona su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Per quanto concerne lo streaming, Inter-Barcellona sarà visibile su Sky Go, servizio riservato ai clienti Sky e fruibile attraverso l'app scaricabile senza costi aggiuntivi. In alternativa c'è la piattaforma NOW: in tal baso bisognerà sottoscrivere un abbonamento scegliendo l'opzione 'Pass Sport'. L'app di NOW è utilizzabile sia su un moderno televisore che su device mobili come un computer, uno smartphone, un tablet.

Chi presenterà e racconterà Inter-Barcellona:

Conduce: Federica Masolin

Telecronista e seconda voce: Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi

Inter-Barcellona: data e orario del fischio d'inizio

Champions League - Fase finali Giuseppe Meazza

Inter-Barcellona: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Inter e Barcellona

L’Inter di Simone Inzaghi, seconda nel campionato di Serie A alle spalle del Napoli, ha superato Feyenoord e Bayern Monaco nella fase ad eliminazione diretta di Champions League, dopo i 19 punti nella fase campionato.

Gli stessi del Barcellona, che poi è riuscito a battere il Benfica agli ottavi e il Borussia Dortmund ai quarti di finale. La squadra di Hansi Flick è al momento in testa alla Liga, avanti al Real Madrid di Carlo Ancelotti.

