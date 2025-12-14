Dove vedere Guadalajara-Barcellona martedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni della Coppa del Re

La reazione dei giocatori del Guadalajara, club della terza serie spagnola, ha fatto il giro dei social: nei sedicesimi di Coppa del Re affronteranno il Barcellona per una gara irripetibile.
Gara, sulla carta a senso unico, nonostante in passato il torneo iberico abbia continuamente regalato clamorose eliminazioni da parte delle big assolute.
Capoluogo della provincia di Guadalajara, da cui prende il nome tra l'altro la nota città messicana, la squadra gioca nella Primera Federación, ma in passato ha avuto modo di giocare anche in seconda serie in due stagioni.Il Barcellona di Flick spera di vincere tutti i trofei a cui partecipa in questa stagione e la partita dei 16esimi in gara unica, in trasferta, rappresenta il suo esordio nella Coppa del Re 2025/2026..
Come guardare Guadalajara-Barcellona in diretta? Canale TV e diretta streaming
La Coppa del Re 2025/2026 è disponibile in diretta tv e streaming su Dazn. Attraverso il sito ufficiale o in alternativa l'app del servizio, gli abbonati possono seguire la partita tra Barcellona e Guadalajara live nella giornata di martedì.
Non è prevista una trasmissione di Guadalajara-Barcellona in chiaro e gratis per tutti.
Guadalajara-Barcellona: ora di inizio
La sfida di Coppa del Re tra Barcellona e Guadalajara si gioca nell'omonima città spagnola di Guadalajara: l'impianto che deciderà la squadra qualifica agli ottavi è l'Estadio Pedro Escartín, da 6.000 posti.
Notizie sulle squadre e formazioni
Forma
Partite tra le due squadre
La partita tra Guadalajara e Barcellona non si è mai giocata in Coppa del Re, nè in campionato: prima volta per un match che i tifosi di casa aspettavano da una vita intera.