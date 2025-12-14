Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Coppa del Rey
Guadalajara
Barcelona
Francesco Schirru

Dove vedere Guadalajara-Barcellona martedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni della Coppa del Re

Il Guadalajara, club di terza serie, ospita il Barcellona per la Coppa del Re: sfida sulla carta senza storia, ma occhio alle solite sorprese nelle coppe nazionali.

La reazione dei giocatori del Guadalajara, club della terza serie spagnola, ha fatto il giro dei social: nei sedicesimi di Coppa del Re affronteranno il Barcellona per una gara irripetibile.

Gara, sulla carta a senso unico, nonostante in passato il torneo iberico abbia continuamente regalato clamorose eliminazioni da parte delle big assolute.

Capoluogo della provincia di Guadalajara, da cui prende il nome tra l'altro la nota città messicana, la squadra gioca nella Primera Federación, ma in passato ha avuto modo di giocare anche in seconda serie in due stagioni.Il Barcellona di Flick spera di vincere tutti i trofei a cui partecipa in questa stagione e la partita dei 16esimi in gara unica, in trasferta, rappresenta il suo esordio nella Coppa del Re 2025/2026.. 

Come guardare Guadalajara-Barcellona in diretta? Canale TV e diretta streaming

Coppa del Rey
Guadalajara
Guadalajara
GUA
Barcellona crest
Barcellona
BAR

La Coppa del Re 2025/2026 è disponibile in diretta tv e streaming su Dazn. Attraverso il sito ufficiale o in alternativa l'app del servizio, gli abbonati possono seguire la partita tra Barcellona e Guadalajara live nella giornata di martedì.

Non è prevista una trasmissione di Guadalajara-Barcellona in chiaro e gratis per tutti.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Guadalajara-Barcellona di Coppa del Re con il tuo servizio di streaming, in queesto caso Dazn. Una VPN, come NordVPN, consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Guadalajara-Barcellona: ora di inizio

crest
Coppa del Rey - Coppa del Rey

La sfida di Coppa del Re tra Barcellona e Guadalajara si gioca nell'omonima città spagnola di Guadalajara: l'impianto che deciderà la squadra qualifica agli ottavi è l'Estadio Pedro Escartín, da 6.000 posti.

Notizie sulle squadre e formazioni

Forma

GUA
-Forma

Goal segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

BAR
-Forma

Goal segnato (subito)
15/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

La partita tra Guadalajara e Barcellona non si è mai giocata in Coppa del Re, nè in campionato: prima volta per un match che i tifosi di casa aspettavano da una vita intera.

Classifica

Il Barcellona guida la classifica della Liga spagnola con 43 punti, a +4 sul Real Madrid di Xabi Alonso. Il Guadalajara è invece 17esima nella terza serie spagnola e in piena lotta per non retrocedere nella quarta.
