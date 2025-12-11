Dove vedere Genoa-Inter domenica in tv e streaming: canale, formazioni, orario

Al top in campionato, in discesa in Champions League. L'Inter di Chivu si rituffa nella Serie A dopo la seconda sconfitta consecutiva rimediata in Europa, stavolta contro il Liverpool. Il Genoa punterà sul tifo di Marassi per provare a dare continuità all'ultimo successo e battere il team ospite, favorito per il successo finale nella giornata di domenica.

Il Genoa viene da un grande periodo di forma che ha portato ad allontanarsi dagli ultiissimi posti della graduatoria, tanto da aver ottenuto praticamente gli stessi punti dell'Inter negli ultimi cinque turni ufficiali.

Genoa-Inter è arrivata: vediamo tutte le info sulla diretta tv e streaming, così come le ultime sulle formazioni e i ventidue in campo.

Come guardare Genoa-Inter in diretta? Canale TV e diretta streaming

Genoa-Inter si può vedere con diverse modalità, a partire da DAZN, che come di consueto trasmette la Serie A in diretta tv e live streaming. La gara di Marassi è disponibile in abbonamento tramite app e sito, ma non gratis come accade per alcune gare.

Inoltre la partita tra Inter e Genoa si può guardare anche su Sky, Sky Go e NOW: per gli abbonati i canali specifici sono Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, rispettivamente i numeri 201, 202, 213 e 251.

Come guardare ovunque con una VPN

Genoa-Inter: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Genoa-Inter con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare per seguire la partita di Marassi, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La partita tra Genoa e Inter si gioca sabato 13 dicembre alle ore 18:00 come penultima della giornata (il posticipo previsto per le 20:45 è il big match tra Bologna e Juventus).

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu

Notizie sul Genoa

Con il cambio in panchina, il Genoa è tra le migliori squadre dell'ultimo mese, tanto da aver ottenuto tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta negli ultimi cinque turni.

Notizie sull'Inter

L'Inter è in piena lotta Scudetto dopo aver vinto quattro delle ultime partite di Serie A, con il Derby contro il Milan unico match perso da mesi. Dall'altra parte ci sono però le sconfitte consecutive di Champions che hanno rallentato la corsa agli ottavi.

