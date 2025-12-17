Dove vedere Genoa-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Separate da cinque punti, ma con un periodo decisamente migliore per chi insegue in graduatoria, Genoa e Atalanta scendo in campo in terra ligure per la sedicesima giornata di Serie A.

I rossoblù, nonostante abbiano perso l'ultima partita di campionato, sono rinati con De Rossi, mentre la Dea è ancora altalenante dopo l'arrivo di Palladino in panchina, nonostante l'accesso alla fase ad eliminazione diretta della Champions sia già stato guadagnato.

Nell'ultimo match il Genoa è caduto contro l'Inter dopo un periodo esaltante che ha allontanato i rossoblù dalla zona calda, mentre l'Atalanta ha battuto il Cagliari in una sfida per nulla semplice. La partita di Marassi è fondamentale per entrambe, a caccia di immediata rinascita per evitare di cadere nuovamente nei bassifondi e di continuità reale per puntare all'Europa.

Come vedere Genoa-Atalanta in diretta? Canale TV e diretta streaming

Genoa-Atalanta si può guardare in esclusiva da DAZN: per vedere il match in diretta tv basta usare l'app di DAZN su un televisore compatibile o tramite Amazon Firestick e Google Chromecast. L'app, inoltre, è disponibile su TIMVISION Box o console PlayStation e XBox. In streaming basta accedere al sito o all'app da cellulare, tablet o computer.

La sfida tra Atalanta e Genoa è comunque visibile su Sky, per chi ha Zona DAZN: in questo caso specifico la partita si può guardare sul canale numero 214 del satellite.

Come guardarla fuori dall'Italia con una VPN

Genoa-Atalanta: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Luigi Ferraris

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Genoa-Atalanta con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La partita del 16esimo turno tra Genoa e Atalanta chiuderà la domenica di Serie A: le due squadre scendono in campo allo Stadio Ferraris di Genova alle 20:45 del 21 dicembre.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Genoa - Atalanta Probabile formazione Panchina Allenatore D. De Rossi Probabile formazione Panchina Allenatore R. Palladino

Ultime sul Genoa

De Rossi potrebbe non avere Ostigard, alle prese con un problema muscolare, ma per il resto potrà contare su tutta la rosa rossoblù. Vitinha e Colombo in avanti, Ekuban scalpita ma dovrebbe partire dalla panchina.

Ultime sull'Atalanta

Per Palladino out Bakker, Bellanova e Sulemana, mentre è da valutare Djimsiti dopo l'uscita dal campo nel match contro il Cagliari. Scamacca sarà ancora titolare in avanti, mentre Krstovic inizierà la sfida dalla panchina. Lookman in Coppa d'Africa.

Forma

Il Genoa, nonostante la sconfitta contro la capolista Inter, risulta essere una delle squadre migliore dell'ultimo periodo. Il k.o del 15esimo turno è stato di fatto il primo dopo due successi e due pareggi.

L'Atalanta, invece, è reduce da due sconfitte negli ultimi cinque incontri di Serie A, ma anche da tre vittorie, alle quali si somma anche quella ottenuta in Champions contro il Chelsea Campione del Mondo. Per la Dea, di fatto, non si stanno più verificando pareggi.

Partite tra le due squadre

La partita tra Genoa e Atalanta è la numero 109 nella storia, con notevole equilibrio nei precedenti. La Dea ha infatti vinto 38 gare, mentre i rossoblù hanno esultato in 39 occasioni: solamente una volta in più.

A completare i dati anche 31 pareggi, mentre in termini di goal il conto è di 130 a 116 per la squadra bergamasca.

Classifica

L'Atalanta è ancora nella parte destra della classifica e precisamente al 12esimo posto, mentre il Genoa si trova 16esimo. Cinque i punti che separano le due squadre.