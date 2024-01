This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Dove vedere Frosinone-Cagliari, Sky DAZN o NOW? Canale TV, diretta streaming e formazioni Antonio Torrisi Serie A Stadio Benito Stirpe GUARDA FROSINONE-CAGLIARI SU Altri modi per guardare Getty Serie AFrosinone vs CagliariFrosinoneCagliari Frosinone e Cagliari si sfidano per importanti punti salvezza: le formazioni del match e dove guardarlo in TV e streaming. FROSINONE-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING Una partita che, alla fine della stagione, può risultare decisiva: Frosinone e Cagliari è la sfida salvezza per eccellenza, in scena nella ventunesima giornata di Serie A. I gialloblù di Di Francesco non vincono dal 26 novembre: da quel momento, 6 sconfitte in 7 gare, con il più recente ko contro l'Atalanta nell'ultimo turno. I rossoblù di Ranieri, invece, sono in ascesa: 3 risultati utili consecutivi culminati con la bella vittoria contro il Bologna per 2-1. Tutto su Frosinone-Cagliari: le formazioni delle due squadre e dove guardare la partita in diretta TV e streaming. ORARIO FROSINONE-CAGLIARI La gara tra Frosinone e Cagliari verrà disputata allo stadio "Benito Stirpe" di Frosinone, domenica 21 gennaio 2024 alle ore 12:30. DOVE GUARDARE FROSINONE-CAGLIARI IN TV E STREAMING NOW Guardala qui Sky Sport Guardala qui DAZN Guardala qui PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-CAGLIARI PROBABILE FORMAZIONE FROSINONE FROSINONE (3-5-2): Turati; Bonifazi, Okoli, Romagnoli; Lirola, Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini, Harroui; Soulé, Kaio Jorge. PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Sulemana, Makoumbou, Jankto; Nandez, Viola; Petagna. FROSINONE-CAGLIARI: I PRECEDENTI Sono 10 in tutto i precedenti tra Frosinone e Cagliari: in totale, 2 vittorie del Frosinone, 4 pareggi e 4 successi del Cagliari. Nell'ultimo precedente, all'andata, 4-3 per i rossoblù: 0-3 al 49' per i gialloblù, poi incredibile rimonta del Cagliari completata tra il 94' e il 96' da una doppietta di Leonardo Pavoletti.