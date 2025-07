Dove vedere Fluminense-Chelsea in diretta TV e streaming?

Fluminense-Chelsea è la prima semifinale del Mondiale per Club: come vedere il match in diretta tv e streaming.

Prosegue il sogno del Fluminense al Mondiale per Club: dopo aver eliminato Inter e Al Hilal, la formazione brasiliana affronta il Chelsea nella prima delle due semifinali del torneo.

In palio c'è l'accesso alla finale, in programma a New York domenica 13 luglio.

Dove vedere Fluminense-Chelsea in diretta: canale tv e streaming

Fluminense-Chelsea sarà trasmessa gratuitamente da DAZN, broadcaster ufficiale globale del Mondiale per Club: per vederla in diretta tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console Xbox e PlayStation.

La sfida sarà visibile anche su Mediaset (canale ancora da annunciare).

Fluminense-Chelsea: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Mondiale per Club MetLife Stadium, New Jersey

Fluminense-Chelsea: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Fluminense e Chelsea

Il Fluminense si è qualificato alla semifinale grazie al 2-1 inflitto all'Al Hilal di Simone Inzaghi ai quarti: un risultato che ha fatto seguito al colpo inferto all'Inter nel turno precedente, uno 0-2 firmato Cano ed Hercules. I brasiliani avevano conquistato il pass per la fase a eliminazione diretta in virtù del secondo posto nel Gruppo F.

Il Chelsea ha invece avuto la meglio su un'altra brasiliana ai quarti: Palmeiras k.o. di misura, dopo il successo ai supplementari sul Benfica agli ottavi. Nella fase a gironi era arrivata la seconda piazza alle spalle del Flamengo.

