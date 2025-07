Dove vedere Fluminense-Al Hilal in diretta TV e streaming?

Fluminense vs Al Hilal

Mondiale per Club

Sulla strada di Simone Inzaghi c'è la squadra che ha eliminato l'Inter agli ottavi di finale: tutto sul match, dove vederlo in tv e streaming.

Gli ottavi di finale del Mondiale per Club hanno regalato qualche sorpresa, con Fluminense e Al Hilal che hanno eliminato rispettivamente Inter e Manchester City.

Le due formazioni si affrontano ora ai quarti di finale, a sole due gare dalla finalissima del prossimo 13 luglio.

Dove vedere Fluminense-Al Hilal in diretta: canale tv e streaming

Fluminense-Al Hilal sarà trasmessa gratuitamente da DAZN: per vederla in diretta tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Chi presenterà e racconterà Fluminense-Al Hilal:

Telecronista DAZN: da annunciare

Fluminense-Al Hilal: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Mondiale per Club Camping World Stadium

Fluminense-Al Hilal: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Fluminense e Al Hilal

Il Fluminense ha mantenuto la porta inviolata in tre delle quattro partite disputate in questo Mondiale per Club, compresa l'ultima gara contro l'Inter agli ottavi di finale. Le sei reti brasiliane, poi, sono arrivate ciascuna da un marcatore diverso, con German Cano e Hercules che hanno siglato il 2-0 contro i nerazzurri.

L'Al Hilal, invece, dopo due pareggi nelle prime due giornate, ha conquistato il passaggio del turno del girone solo all'ultimo turno, grazie al successo per 2-0 contro il Pachuca. Agli ottavi, poi, la formazione di Simone Inzaghi ha eliminato a sorpresa il Manchester City vincendo 4-3 dopo i tempi supplementari, diventando così una delle possibili favorite al successo finale.

