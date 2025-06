Dove vedere Flamengo-Chelsea in diretta tv e streaming?

Tutte le info su Flamengo-Chelsea, partita valida per la seconda giornata del Mondiale per Club: canale tv e diretta streaming.

La seconda giornata del Gruppo D al Mondiale per Club offre la sfida tra Flamengo e Chelsea, nello stesso girone sono inseriti Esperance Tunisi e Los Angeles FC.

La squadra di Enzo Maresca, vincitrice della Conference League durante la stagione, ha vinto non senza soffrire al debutto contro la formazione americana.

I brasiliani, invece, si sono imposti con lo stesso risultato ai danni della formazione tunisina dell'Esperance Tunisi.

Dove vedere Flamengo-Chelsea in diretta: canale tv e streaming

Flamengo-Chelsea sarà visibile gratis in tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox. In streaming, invece, sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi compatibili, sempre senza bisogno di pagare alcun abbonamento.

La partita sarà trasmessa anche in chiaro su Italia Uno.

Chi presenterà e racconterà Flamengo-Chelsea:

Telecronista DAZN: Riccardo Mancini

Telecronista e seconda voce Mediaset: da comunicare

Flamengo-Chelsea: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Gruppo D Lincoln Financial Field

Chi trasmette Flamengo-Chelsea in diretta TV e in streaming?

Flamengo-Chelsea: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Come stanno Flamengo e Chelsea

Chelsea col morale a mille grazie al trionfo in Conference e al quarto posto ottenuto in Premier che le consentirà di giocare la prossima Champions League, inoltre i Blues sono partiti molto bene anche in questo Mondiale per Club battendo per 2-0 il Los Angeles FC.

Mentre il Flamengo, attuale capolista del campionato brasiliano e già qualificato gli ottavi di Copa Libertadores, ha inaugurato nel migliore dei modi il suo percorso al Mondiale per Club vincendo 2-0 contro l'Esperance Tunisi.

