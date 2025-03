Dove vedere Fiorentina-Juventus in diretta tv e streaming?

Fiorentina vs Juventus

Fiorentina e Juve contro nella ventinovesima giornata di Serie A: le info sulla partita e dove poterla vedere in diretta e streaming.

Ventinovesima giornata di Serie A ricca di fascino, col calendario pronto a offrire non solo l'incrocio Scudetto tra Atalanta e Inter ma anche quello storicamente sentito che vedrà opposte Fiorentina e Juventus.

Viola e bianconeri in campionato devono uscire dai rispettivi momenti negativi, nonché riscattare i ko dello scorso weekend rimediati rispettivamente a Napoli (2-1) e - per Madama - quello pesantissimo all'Allianz Stadium per 0-4 contro la Dea.

Di seguito, tutte le info su Fiorentina-Juve e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Dove vedere Fiorentina-Juventus in diretta: canale tv e streaming

Fiorentina-Juventus sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché visibile in tv scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox, o il TIMVISION Box.

La partita, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW e su Sky Go.

Chi presenterà e racconterà Fiorentina-Juventus:

Telecronista e seconda voce Sky: Federico Zancan e Luca Marchegiani

Telecronista e seconda voce DAZN: Edoardo Testoni e Marco Parolo

Fiorentina-Juventus: data e orario del fischio d'inizio

Serie A - Serie A Artemio Franchi, Firenze

Chi trasmette Fiorentina-Juventus in diretta TV e in streaming?

Fiorentina-Juventus: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Fiorentina e Juventus

La Fiorentina ha conquistato appena 3 punti nelle ultime 5 giornate, frutto della vittoria di misura col Lecce e di ben 4 ko, perdendo contatto con l'Europa; la Juve, invece, è riuscita a prendersi la zona Champions in mezzo allo tsunami delle polemiche che l'ha travolta dopo le eliminazioni da Champions e Coppa Italia ripiombando però nel tunnel della crisi col tracollo vissuto contro la Dea.

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica