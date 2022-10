Vincere per rilanciare le ambizioni: l'imperativo di Fiorentina e Inter. Tutto sulla gara, dalle formazioni a dove seguirla in TV e Streaming.

La Fiorentina per allontanare una zona che, fino a pochi mesi fa, sembrava impossibile da sfiorare, l'Inter invece per rilanciare le proprie ambizioni di classifica: questa, in breve, la gara del Franchi valevole per l'undicesima giornata di Serie A.

I viola non sanno più vincere: l'ultima vittoria dei ragazzi di Italiano risale al 2-0 contro il Verona del 18 settembre, praticamente un mese fa: poi due sconfitte consecutive contro Atalanta e Lazio e il pareggio dell'ultimo turno al Via del Mare contro il Lecce, guadagnato grazie alla rete di testa di Kouamé. Viola a +6 dalla zona salvezza.

I nerazzurri sono reduci, invece, da due vittorie consecutive contro Sassuolo e Salernitana: qualcosa è cambiato nella formazione di Inzaghi, almeno dalla gara vinta contro il Barcellona a San Siro in Champions League.

Entrambe le squadre saranno poi impegnate in Europa: l'Inter ospiterà il Viktoria Plzen, a caccia della vittoria che la qualificherebbe agli ottavi di finale, la Fiorentina giocherà al Franchi contro il Basaksehir, anche in questo caso per qualificarsi al turno successivo, i sedicesimi di Conference League.

QUANDO SI GIOCA FIORENTINA-INTER

Fiorentina-Inter è in programma sabato 22 ottobre 2022 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze: il fischio d'inizio è fissato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE FIORENTINA-INTER IN TV E STREAMING

Sarà possibile seguire in diretta TV Fiorentina-Inter sui canali Sky e precisamente su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), su Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite) e su Sky Sport (canale 251 del satellite). La gara sarà trasmessa in diretta anche da DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Sky darà la possibilità agli abbonati di seguire Fiorentina-Inter in diretta streaming tramite l'app di Sky Go, scaricabile su dispositivo mobile o PC fisso: la visione in streaming sarà fruibile anche su DAZN, scaricando l'app su dispositivo mobile o collegandosi al sito della piattaforma da PC fisso. L'evento sarà acquistabile, inoltre, su NOW TV.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La coppia di telecronisti su DAZN per Fiorentina-Inter sarà composta da Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi. Quella di Sky da Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-INTER

Italiano probabilmente senza Jovic, infortunato e uscito anzitempo contro il Lecce: in attacco potrebbe andare Kouamé, con Nico Gonzalez esterno a sinistra e Cabral inizialmente in panchina. In difesa Martinez Quarta accanto a Milenkovic.

Inzaghi conferma Calhanoglu in cabina di regia, con Mkhitaryan mezzala a sinistra: Gosens parte titolare, così come Onana, preferito ancora una volta ad Handanovic. Acerbi giocherà al centro della difesa con Skriniar e Bastoni.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Kouamé, Gonzalez.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro Martinez, Dzeko.