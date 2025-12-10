Dove vedere Fiorentina-Dinamo Kiev in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Fiorentina va in cerca di riscatto sul palcoscenico della Conference League dopo il clamoroso tonfo in campionato contro il Sassuolo che costringe la viola all'ultimo posto in classifica.

Nella quinta giornata della fase campionato del terzo torneo continentale per ordine d'importanza, la viola ospita gli ucraini della Dinamo Kiev.

Come guardare Fiorentina-Dinamo Kiev in diretta? Canale TV e diretta streaming

Fiorentina-Dinamo Kiev si può vedere in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW, servizi che detengono i diritti per la Champions League.

Per guardare Fiorentina-Dinamo Kiev, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252.

Come guardare ovunque con una VPN

Fiorentina-Dinamo Kiev: ora di inizio

Conference League - Conference League Artemio Franchi, Firenze

Se ti trovi all'estero, puoi utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Fiorentina-Dinamo Kiev con il tuo servizio di streaming, in queesto caso Sky o NOW. Una VPN, come NordVPN , consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Fiorentina-Dinamo Kiev, valida per il sesto turno di Conference League, si gioca allo Stadio Franchi di Firenze giovedì 11 dicembre alle ore 18:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Fiorentina - Dynamo Kyiv Probabile formazione Panchina Allenatore P. Vanoli Probabile formazione Panchina Allenatore I. Kostiuk

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Notizie sulla Fiorentina

Vanoli, costretto a fare ancora a meno di Gosens, non dovrebbe rinunciare alla difesa a tre, ma potrebbe proporre diverse novità rispetto agli ultimi impegni. In mediana Nicolussi Caviglia e Ndour puntano ad un posto da titolare, in attacco toccherà alla coppia composta da Dzeko e Piccoli. Possibile chance per Viti in difesa.

Notizie sull Dinamo Kiev

Kostyuk si affiderà ad un 4-3-3 nel quale Ponomarenko dovrebbe essere il perno centrale del trio offensivo completato da Redushko e Voloshyn. In difesa Karavaeb e Vicharenko presidieranno gli esterni.

Forma

Dopo aver conquistato due vittorie nelle prime due uscite ufficiali contro Sigma Olomouc e Rapid Vienna, la viola è incappata in due ko consecutivi contro Magonza e AEK Atene.

La Dinamo Kiev, invece, di punti ne ha tre, frutto di una vittoria (6-0 contro lo Zrinjski Mostar) e di ben tre ko contro Crystal Palace, Samsunspor e Omonia.

Partite tra le due squadre

FIO Ultime 2 partite DKV 1 Vittoria 1 Pareggio 0 Vittorie Fiorentina 2 - 0 Dynamo Kyiv

Dynamo Kyiv 1 - 1 Fiorentina 3 Goal segnati 1 Partite con più di 2,5 gol 0/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

Quello tra Fiorentina e Dinamo Kiev sarà il settimo confronto assoluto in gare ufficiali tra le due squadre. La viola è ad oggi imbattuta contro gli ucraini: le precedenti sfide, infatti, si sono chiuse con tre successi toscani e altrettanti pareggi.

Classifica

Dopo quattro giornate di Conference League, la Fiorentina è 17esima (con 6 punti) in piena zona playoff, mentre la Dinamo Kiev, che ne ha solo 3, occupa il 27° posto e in questo momento sarebbe eliminata dal torneo.