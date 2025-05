Dove vedere Fiorentina-Betis in tv e streaming?

Fiorentina e Betis in campo per il ritorno della semifinale di Conference League: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Notte decisiva per la Fiorentina in Conference League, dopo la sconfitta per 2-1 nella gara d'andata del Benito Villamarin, la viola architetta la grande rimonta al Franchi per superare gli spagnoli e staccare così il pass per la terza finale consecutiva della terza rassegna continentale per ordine d'importanza.

Dove vedere Fiorentina-Betis in diretta: canale tv e streaming

Fiorentina sarà trasmessa in diretta da su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252).

L'incontro sarà visibile anche in chiaro su TV8 (numero 8 del digitale terrestre).

La semifinale di ritorno di Conference League, inoltre, sarà visibile in streaming sia su NOW che utilizzando Sky Go, senza dimenticare il sito ufficiale di TV8.

Chi presenterà e racconterà Fiorentina-Betis

Telecronista e seconda voce: in attesa di annuncio

Orario del fischio d'inizio

Conference League - Final Stage Artemio Franchi, Firenze

Chi trasmette Fiorentina-Betis in diretta TV e in streaming?

Fiorentina-Betis: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Fiorentina e Betis

La Fiorentina è giunta alle semifinali di Conference League dopo aver chiuso al terzo posto la fase campionato, prima di superare il Panathinaikos agli ottavi e il Celje ai quarti.

Il Betis, invece, ha chiuso la prima fase al 15° posto dovendo così passare per gli spareggi: la squadra di Pellegrini, da quel momento, ha estromesso dai giochi, nell'ordine, Gent, Vitoria Guimaraes e Jagiellonia.

Ultimi risultati

Precedenti

Classifica