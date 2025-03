Dove vedere Feyenoord-Inter in diretta TV e streaming?

Feyenoord vs Inter

Feyenoord e Inter si affrontano nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

L'Inter è pronta a sfidare il Feyenoord nell'andata degli ottavi di finale di Champions League al De Kuip di Rotterdam. La squadra di Inzaghi si prepara ad affrontare la squadra di Van Persie, reduce dal successo nel doppio confronto con il Milan nei Playoff.

Dopo il big match contro il Napoli, terminato 1-1, i nerazzurri si rituffano nella competizione europea. La squadra nerazzurra inizia il suo percorso nella fase a eliminazione diretta, dopo aver saltato i Playoff grazie al pass ottenuto per essersi piazzata tra le prime otto della fase a gironi.

Come dicevamo, dall'altra parte ci sarà il Feyenoord, squadra olandese che ha eliminato il Milan. Oltre alla forza del gruppo, gli olandesi possono contare su un allenatore d'eccezione: Robin van Persie, ex campione del calcio olandese e proprio del Feyenoord, che ha preso in mano la squadra recentemente.

A garantire la diretta televisiva della gara che si giocherà mercoledì 5 marzo 2025 al Philips Stadion con calcio d’inizio programmato alle 18.45, sarà Prime Video.

Match dunque visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a console di gioco PlayStation ed Xbox o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Chi presenterà e racconterà Feyenoord-Inter:

Conduce: Giulia Mizzoni

Commento tecnico: Julio Cruz, Gianfranco Zola e Julio Cesar

Bordocampo: Alessia Tarquinio ed Ferdinando Siani

Telecronista e seconda voce: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

Collegamento a partire dalle ore 18,00

Dove vedere Feyenoord-Inter in tv

Partita Feyenoord Data mercoledì, 5 marzo 2025 Dove si gioca Stadion Feijenoord 'De Kuip' (Rotterdam) In diretta su Prime Video

Chi trasmette Feyenoord-Inter in diretta TV e in streaming?

Feyenoord-Inter, come stanno le due squadre

Sabato è arrivato il debutto ufficiale di Robin Van Persie sulla panchina del Feyenoord. A Rotterdam, la sfida di Eredivisie contro il NEC Nijmegen è terminato con un pari a reti inviolate.

L’Inter è reduce dallo scontro Scudetto in Serie A contro il Napoli, terminato 1-1 al Maradona. La squadra di Inzaghi ha sbloccato il risultato nel primo tempo con lo splendido calcio di punizione di Dimarco, prima del pari di Billing nel finale. I nerazzurri restano in vetta alla classifica, a +1 sulla squadra di Conte.

Feyenoord-Inter, i precedenti

Gli unici due confronti ufficiali tra le due squadre si sono disputati nel corso di questa edizione della UEFA Champions League.

Gare giocate: 2 Vittorie Feyenoord: 1 Vittorie Inter: 0 Pareggi: 1 Ultimo confronto: Feyenoord-Inter 2-2 (Coppa UEFA, 11 aprile 2002)

Feyenoord-Inter, probabili formazioni

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Mitchell, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Moder, Bueno; Hadji Moussa, Redmond, Paixao. Allenatore: Van Persie.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi.